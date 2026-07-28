Lifestyle

Ντορέττα Παπαδημητρίου – Γιώργος Γεροντιδάκης: Το χιουμοριστικό βίντεο στην Πάρο και οι πόζες στον αέρα

Ο ηθοποιός ξεκίνησε να «αιωρείται» μέχρι που κατέληξε στην αγκαλιά της γνωστής παρουσιάστριας
Γιώργος Γεροντιδάκης / Ντορέττα Παπαδημητρίου
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Σε καλοκαιρινή διάθεση και στην Πάρο βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης. Το ζευγάρι δεν σταματά να ανεβάζει χιουμοριστικά βίντεο στα social media, δίνοντας μία «γεύση» στους followers για το πώς περνούν τον χρόνο τους.

Σε νέο βίντεο που ανέβασε η Ντορέττα Παπαδημητρίου στο TikTok, διακρίνεται στο «χείλος» της πισίνας με τον Γιώργο Γεροντιδάκη να παίζουν σαν μικρά παιδιά. Συγκεκριμένα ο γνωστός ηθοποιός κάνει πόζες στον αέρα, ώστε στο τέλος να συνθέσει τα καρέ για να δημιουργήσει νέο βίντεο που τον δείχνει να αιωρείται και να καταλήγει στην αγκαλιά της ηθοποιού.

Εν τέλει η Ντορέττα Παπαδημητρίου καταλήγει να κρατά στην αγκαλιά της τον Γιώργο Γεροντιδάκη για τις ανάγκες του βίντεο, δείχνοντας μετά να πιάνει την μέση της από το βάρος που σήκωσε.

@dorettapapadimitr

#fyp @gerontidakis_giorgos

♬ оригинальный звук – Павловы

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Ντορέττα Παπαδημητρίου ανέβασε ακόμα ένα καλοκαιρινό βίντεο.

Σε αυτό φαίνεται να σχηματίζει μαζί με τον Γιώργο Γεροντιδάκη την λέξη «LOVE» υπό τους ήχους του γνωστού τραγουδιού L.O.V.E. του Frank Sinatra.

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