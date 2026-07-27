Άννα Πρέλεβιτς: Οι πόζες με μαγιό και το φιλί στο σύζυγό της, Νικήτα Νομικό

Η Άννα Πρέλεβιτς βρίσκεται στις καλοκαιρινές διακοπές και μοιράστηκε με τους φίλους στο Instagram όμορφα στιγμιότυπα μαζί με τον σύζυγό της Νικήτα Νομικό.

Η καλλίγραμμη Άννα Πρέλεβιτς λίγους μήνες μετά τη γέννηση των δίδυμων παιδιών της ανέβασε μία φωτογραφία της με μαγιό, ενώ μοιράστηκε και ένα τρυφερό στιγμιότυπο με τον σύζυγό της Νικήτα Νομικό.

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Το πρώην μοντέλο και influencer που απέκτησε τις κόρες της τον Απρίλιο, ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία εικόνα της πάνω σε σκάφος όπου ποζάρει χαμογελαστή, φορώντας μαύρο μπικίνι, με θέα τη θάλασσα, ενώ σε άλλη φωτογραφία ο αγαπημένος της τη φιλά στο μάγουλο.

Η Άννα Πρέλεβιτς και ο Νικήτας Νομικός είναι ζευγάρι από τον Ιανουάριο του 2021.

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Οι δυο τους παντρεύτηκαν στις 27 Μαΐου 2023 και οι δίδυμες, όπως είχε ανακοινώσει η ίδια μέσα από ανάρτηση, ήρθαν στη ζωή στις 23 Απριλίου 2026.