Lifestyle

Η βραδινή βόλτα της Καλομοίρας με τον Γιώργο Μπούσαλη στη Μύκονο

Η τραγουδίστρια που ζει μόνιμα στην Αμερική κάνει διακοπές με την οικογένειά της στην Ελλάδα
Ο Γιώργος Μπούσαλης και η Καλομοίρα
Ο Γιώργος Μπούσαλης και η Καλομοίρα / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
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Η Καλομοίρα μαζί με τον σύζυγό της, Γιώργο Μπούσαλη βρέθηκαν να περπατάνε στη Μύκονο, ενώ όταν αντιλήφθηκαν την παρουσία φωτογράφου σταμάτησε και πόζαρε αγκαλιά στον φακό.

Η Καλομοίρα επέλεξε για τη βραδινή της βόλτα στη Μύκονο ένα ροζ σετ, ενώ κρατούσε ένα τζιν τζάκετ. Ολοκλήρωσε το look της  με άσπρα sneakers και λευκή τσάντα. Ο σύζυγός της εμφανίστηκε με ένα ριγέ πουκάμισο και παντελόνι σε κρεμ απόχρωση.

Η τραγουδίστρια που ζει μόνιμα στην Αμερική κάνει διακοπές με την οικογένειά της στην Ελλάδα.

Ο Γιώργος Μπούσαλης και η Καλομοίρα
Ο Γιώργος Μπούσαλης και η Καλομοίρα / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Το νησί των Κυκλάδων αποτελεί κάθε καλοκαίρι αγαπημένο σημείο συνάντησης για τους Έλληνες celebrities που συνδυάζουν διακοπές, χαλάρωση και όμορφες στιγμές με φίλους.

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