Η βραδινή βόλτα της Καλομοίρας με τον Γιώργο Μπούσαλη στη Μύκονο

Η Καλομοίρα μαζί με τον σύζυγό της, Γιώργο Μπούσαλη βρέθηκαν να περπατάνε στη Μύκονο, ενώ όταν αντιλήφθηκαν την παρουσία φωτογράφου σταμάτησε και πόζαρε αγκαλιά στον φακό.

Η Καλομοίρα επέλεξε για τη βραδινή της βόλτα στη Μύκονο ένα ροζ σετ, ενώ κρατούσε ένα τζιν τζάκετ. Ολοκλήρωσε το look της με άσπρα sneakers και λευκή τσάντα. Ο σύζυγός της εμφανίστηκε με ένα ριγέ πουκάμισο και παντελόνι σε κρεμ απόχρωση.

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