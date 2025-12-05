Ο 92χρονος Μάικλ Κέιν εμφανίστηκε σε αμαξίδιο και συγκίνησε: «Η τέχνη είναι η ζωή μου»

Η εμφάνιση του Μάικλ Κέιν στο Red Sea International Film Festival στην Τζέντα προκάλεσε έντονη συγκίνηση. Ο 92χρονος ηθοποιός ανέβηκε στη σκηνή με αμαξίδιο, μέσα σε ένα παρατεταμένο, θερμό χειροκρότημα για το τεράστιο αποτύπωμά του στον παγκόσμιο κινηματογράφο.

Ο βετεράνος ηθοποιός Μάικλ Κέιν τιμήθηκε με το «Honoree Award», αναγνωρίζοντας επτά δεκαετίες αφοσίωσης και δημιουργίας στο σινεμά.

Στο πλευρό του βρισκόταν ο Βιν Ντίζελ, που τον βοήθησε να ανέβει στη σκηνή. Το στιγμιότυπο αυτό καθήλωσε όλους όσους ήταν στην αίθουσα. Ο Μάικλ Κέιν, με το χαμόγελο και το χιούμορ που τον χαρακτηρίζει, έκανε ένα σύντομο αστείο για τα Όσκαρ που έχει κερδίσει, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην οικογένειά του: «Έχω μία υπέροχη οικογένεια που λατρεύω πέρα από τα όρια».

«Συνέχισα μέχρι τα 90, που ήταν πριν από δύο χρόνια. Η τέχνη είναι η ζωή μου», είπε ο μεγάλος ηθοποιός.

Ο Μάικλ Κέιν αποσύρθηκε από την υποκριτική, μετά την κυκλοφορία της νέας του ταινίας «The Great Escaper». «Οι μόνοι ρόλοι που μπορεί να πάρω τώρα είναι άντρες 90 ετών. Ή ίσως 85» είπε. «Δεν πρόκειται να είναι οι πρωταγωνιστικοί. Δεν υπάρχουν πρωταγωνιστές άντρες στα 90, υπάρχουν νέα όμορφα αγόρια και κορίτσια. Σκέφτηκα, λοιπόν, ότι μπορεί κάλλιστα να φύγω με όλα αυτά» είχε πει ο βρετανός ηθοποιός.