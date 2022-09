Θα επιμεληθεί για πρώτη φορά την δημοπρασία «Contemporary Curated» του οίκου Sotheby’s, ο ράπερ Skepta, με έργα τέχνης που έχει επιλέξει. Μεταξύ αυτών, έργα του Φρανκ Μπάουλινγκ, Ουαταρά Γουότς και Λινέτ Γιάντομ-Μποάκιε.

Στη συλλογή του Sotheby’s περιλαμβάνεται και ένα έργο του ράπερ, με τίτλο «Mama Goes to Market». «Είναι ο πρώτος μου πίνακας και δημιουργήθηκε στην αρχή της καραντίνας μέσα σε 7 μέρες όταν όλες οι συναυλίες μου είχαν ακυρωθεί», είπε o Skepta στους Financial Times. Απεικονίζει τρεις Νιγηριανές που ψωνίζουν από ένα παντοπωλείο, η μία από τις οποίες έχει ένα μωρό δεμένο στην πλάτη της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η μαμά μου συνήθιζε να με κουβαλάει όπως ακριβώς η γυναίκα στον πίνακά μου» αναφέρει ο ράπερ.

Σύμφωνα με την περιγραφή του έργου, ο Skepta αφού ζωγράφισε τον πίνακα στη συνέχεια τον ανέθεσε στον γραφίστα Chito για να τον αναμορφώσει και να προσθέσει το σήμα κατατεθέν την υπογραφή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Λίζα Στίβενσον επικεφαλής πωλήσεων του Sotheby’s σε δήλωσή της στο CNN είπε ότι η συνεργασία με τον Skepta ήταν «η τέλεια επιλογή».

Το έργο του έχει εκτίμηση προπώλησης 46.000-69.000 δολάρια με την υποβολή των προσφορών να ολοκληρώνεται στις 13 Σεπτεμβρίου. «Όποιος αγοράσει τον πίνακά μου να τον αγαπήσει όσο κι εγώ» πρόσθεσε ο Skepta.

Όταν οι Financial Times τον ρώτησαν ποιος ελπίζει να τον αγοράσει, απάντησε: «Ειλικρινά; Ο Jay-Z, επειδή του αρέσει πολύ η αφρικανική τέχνη. ́Ή ο Ντέιβ Τσάπελ», πρόσθεσε.