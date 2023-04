Με τον Άγγλο μυθιστοριογράφο Jonathan Coe θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει το αναγνωστικό κοινό της Θεσσαλονίκης, καθώς στο τέλος του μήνα ο διάσημος συγγραφέας θα βρεθεί στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (ΟΜΜΘ), στο πλαίσιο της δράσης «Συγγραφείς του κόσμου ταξιδεύουν στο Μέγαρο».

Ο Jonathan Coe «φέρνει» το νέο του βιβλίο «Bournville: Το διαιρεμένο βασίλειο» που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Πόλις και το οποίο διηγείται την ιστορία μιας βρετανικής οικογένειας, που ζει στο Μπόρνβιλ -ένα προάστιο του Μπέρμιγχαμ, και η οποία βιώνει 75 χρόνια δραστικών κοινωνικών αλλαγών, από τον πόλεμο μέχρι το Brexit και τον κορονοϊό.

O ίδιος, γεννήθηκε επίσης στο Μπέρμιγχαμ του Ηνωμένου Βασιλείου το 1961. Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο του Ουόρικ, όπου ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές του στην Αγγλική Λογοτεχνία, ενώ έχει υπάρξει και μουσικός.

Μέσα από τα βιβλία του, μεταφέρει τους αναγνώστες στην πρόσφατη βρετανική ιστορία και την τρέχουσα πολιτική κατάσταση συνδυάζοντας το χιούμορ και τη νοσταλγία και είναι γνωστός για τα έργα του «Τι ωραίο πλιάτσικο» (What a carve up!), «Το σπίτι του ύπνου» (House of Sleep) και «Μέση Αγγλία» (Middle England), το οποίο μάλιστα τιμήθηκε το 2019 με το Prix du Livre Européen.

Ο Jonathan Coe θα είναι ο δεύτερος επισκέπτης που έρχεται στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της νέας θεματικής ενότητας του καλλιτεχνικού προγράμματος του ΟΜΜΘ «Συγγραφείς του κόσμου ταξιδεύουν στο Μέγαρο» προκειμένου να μιλήσει για τo έργο του και να γνωρίσει το αναγνωστικό κοινό της πόλης.

Μαζί του θα είναι η Υπεύθυνη του Τμήματος Αγγλικής Φιλολογίας, Επικοινωνίας και Νέων Μέσων του ACT (The American College of Thessaloniki) Ελένη Γώδη και ο δημοσιογράφος Γιάννης Κοτσιφός.

Η εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 26 Απριλίου στις 19:00, στο Φουαγιέ του Μ2 του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης και θα έχει την υποστήριξη του βιβλιοπωλείου «Κωνσταντινίδης». Η είσοδος θα είναι ελεύθερη, με δελτία εισόδου που θα διανεμηθούν ηλεκτρονικά από τo www.tch.gr την ερχόμενη Δευτέρα (24/4) από τις 10:00.