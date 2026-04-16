Τζένη Οικονόμου για Αλέξανδρο Λυκουρέζο: Τον γνώρισα όταν ήταν 90 χρονών, με γοήτευσε η ψυχή του

Μια σπάνια κοινή τηλεοπτική συνέντευξη έδωσαν ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος και η σύντροφός του, Τζένη Οικονόμου και αναφέρθηκε στη γνωριμία και τη σχέση τους.

Το ζευγάρι ήταν καλεσμένο στην εκπομπή «Το πρωινό» του ΑΝΤ1 την Πέμπτη (16.04.2026) και μίλησε για όλα στον Γιώργο Λιάγκα. Ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος εκτός από τον έρωτά του για τη Τζένη Οικονόμου αναφέρθηκε και στον γάμου του με την αείμνηστη Ζωή Λάσκαρη.

«Είμαι 92 χρονών. Το μυαλό μου είναι ζωντανό, λειτουργεί. Δεν κάνω καμιά ιδιαίτερη προσπάθεια για να το πετύχω αυτό. Δε λύνω σταυρόλεξα. Σταυρόλεξα έλυνε η Ζωή, η γυναίκα μου. Κάθε μέρα ξύπναγε το πρωί με τον καφέ, το τσιγάρο και τα σταυρόλεξα. Εγώ διάβαζα και διαβάζω, αυτό ίσως μου δίνει μια δύναμη.

Με ενδιαφέρει να έχω μια γνώση και να παρακολουθώ τι συμβαίνει, χωρίς να παρεμβαίνω. Μετά από 60 χρόνια στην ποινική δικηγορία, δεν είναι εύκολο να πεις ότι το ξεχνάς… Σήμερα έχω απόλυτη συνείδηση και αποδέχομαι ότι ο κύκλος αυτός έχει κλείσει», δήλωσε στο ξεκίνημα της συνέντευξης ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος.

Αμέσως μετά, η Τζένη Οικονόμου αποκάλυψε πώς προέκυψε η γνωριμία τους και στη συνέχεια η σχέση τους.

«Γνωριστήκαμε σε ένα φιλικό σπίτι παραμονή Χριστουγέννων, συνεχίσαμε να έχουμε μια τηλεφωνική επαφή και μετά σιγά σιγά… Υπήρχε αυτό το φλερτ. Το πιο γοητευτικό πράγμα στον Αλέξανδρο, όλοι λέτε ότι είναι το μυαλό του, εγώ θα πω την ψυχή του. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, γλυκός και ζεστός άνθρωπος. Όταν γνωριστήκαμε ήταν 90 χρονών», δήλωσε χαρακτηριστικά η Τζένη Οικονόμου.

«Η ηλικία του ήταν κάτι που σαφώς με προβλημάτισε και εμένα, αλλά επειδή στην πορεία γνώρισα τον άνθρωπο Αλέξανδρο, έπαψε να με απασχολεί. Πλέον απασχολεί περισσότερο τους έξω από εμάς τους δυο. Η ηλικία δεν υπάρχει σαν εμπόδιο στην καθημερινότητά μας. Σαν σχέση μπορεί να έχουμε διαφωνίες ή προβλήματα άλλου τύπου, να μη μπορούμε να κάνουμε σκι για παράδειγμα, αλλά κατά τα άλλα η σχέση μας είναι όπως οι τυπικές σχέσεις», δήλωσε ακόμα η σύντροφος του Αλέξανδρου Λυκουρέζου.

Επίσης, ο πρώην ποινικολόγος αναφέρθηκε και με λόγια αγάπης για τη Ζωή Λάσκαρη, υπογραμμίζοντας ότι έζησαν μαζί 41 ολόκληρα χρόνια.

«Με τη Ζωή Λάσκαρη έζησα 41 χρόνια. Η Ζωή ήταν ο βασικός πυρήνας, και πριν και μετά είχα δεσμούς. Μόνος μου δεν έχω ζήσει ούτε στα νιάτα μου», δήλωσε.

«Σήμερα, έχω την ευλογία να έχω κοντά μου τη Τζένη, η οποία τελικά με επέλεξε. Εγώ πιστεύω ότι οι γυναίκες μας επιλέγουν. Θεωρώ ευλογία την παρουσία της. Είναι η ζωή μου και η ανάσα μου. Το λέω με όλη την αμεσότητα και την ειλικρίνεια. Πέρα από την ομορφιά της, ερωτεύτηκα τον χαρακτήρα της, την προσφορά της, την αμεσότητά της.

Την όλη προσωπικότητα. Έχει και φοβερό χιούμορ… Πράγματι υπάρχει μια διαφορά ηλικίας, αλλά τελικά σημασία δεν έχει το πόσο είσαι, αλλά το πως νιώθεις, το πώς αντιδράς… Είναι πολύ σημαντικό να λειτουργεί η φαντασία σου», πρόσθεσε για τη σύντροφό του.

Τέλος υπογράμμισαν ότι ο γάμος δεν τους απασχολεί.