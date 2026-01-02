Ο Αναστάσιος Ράμμος έγινε για πρώτη φορά μπαμπάς: Οι τρυφερές αναρτήσεις από το μαιευτήριο

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει ο Αναστάσιος Ράμμος και η εκλεκτή της καρδιάς του, Έφη Σακελλάρη, οι οποίοι με τον ερχομό του νέου έτους καλωσόρισαν και το πρώτο τους παιδάκι!

Για πρώτη φορά μπαμπάς έγινε σήμερα (02.01.2025) ο Αναστάσιος Ράμμος, ο οποίος μοιράστηκε με τους followers του 3 τρυφερές φωτογραφίες μέσα από το μαιευτήριο. Συγκεκριμένα ο τραγουδιστής ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram το ποδαράκι του παιδιού του, αλλά και το δωμάτιο στο οποίο διαμένει η σύντροφός του μετά τη γέννα.

Μάλιστα, σε άλλο στιγμιότυπο ο γνωστό καλλιτέχνης πόζαρε ξαπλωμένος και χαμογελαστός σε ένα κρεβάτι του μαιευτηρίου με τα χαρακτηριστικά ροζ διακοσμητικά στο φόντο.

Το ζευγάρι έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, μετά από σχεδόν 2 χρόνια που βρίσκεται σε σχέση.

Μάλιστα, πριν 1 χρόνο ο Αναστάσιος Ράμμος είχε μιλήσει στην κάμερα του «Happy Day» και αποκάλυψε ότι είναι ερωτευμένος και ότι είχε φανταστεί τον εαυτό του ως πατέρα.

«Είμαι πολύ ερωτευμένος αυτή την περίοδο. Είμαι σε σχέση και είμαι ερωτευμένος! Είμαι πολύ καλά! Δεν θέλω να μιλήσω για τη σχέση μου, αλλά είμαι πολύ καλά. Εύχομαι να βρεις κι εσύ έναν άνθρωπο στη ζωή σου, να είσαι ήρεμη, να τον αγαπάς και να σε κάνει να μη φοβάσαι. Έχω σκεφτεί τον εαυτό μου ως πατέρα, αλλά αυτά είναι σχέδια από… πάνω», είχε εξομολογηθεί.