Ο Άνταμ Σάντλερ ήταν ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός του Χόλιγουντ το 2025 με 48 εκατ. δολάρια

Ο 59χρονος πασίγνωστος ηθοποιός, Άνταμ Σάντλερ, «ανέβηκε τη σκάλα» και αποτέλεσε τον πιο ακριβοπληρωμένο ηθοποιό του Χόλιγουντ το 2025, αφού έβγαλε συνολικά 48 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Forbes.

Το 2025, ο Άνταμ Σάντλερ ήταν παραγωγός και πρωταγωνιστής της ταινίας Happy Gilmore 2, του πολυαναμενόμενου σίκουελ της αθλητικής κωμωδίας του 1996, ενώ πρωταγωνίστησε ως ηθοποιός και στην ταινία Jay Kelly μαζί με τον Τζορτζ Κλούνεϊ, τον Νο13 στη λίστα.

Η ερμηνεία του Σάντλερ ως Ρον Σουκένικ, ο αφοσιωμένος μάνατζερ του διάσημου σταρ του κινηματογράφου Τζέι Κέλι (Κλούνεϊ), στην ταινία του Netflix, του χάρισε μια υποψηφιότητα για το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού σε Δευτερεύοντα Ρόλο στα Χρυσά Γλόμπους.

Παρά το γεγονός ότι κατέκτησε την κορυφή της λίστας του 2025, ο Σάντλερ κέρδισε σημαντικά λιγότερα από τον πιο καλοπληρωμένο ηθοποιό του περασμένου έτους, τον Ντουέιν Τζόνσον, ο οποίος κέρδισε 88 εκατομμύρια δολάρια το 2024.

Το Forbes ανέφερε επίσης ότι οι συνολικές αποδοχές των 20 πιο καλοπληρωμένων ηθοποιών του Χόλιγουντ ανήλθαν σε 590 εκατομμύρια δολάρια, 20% χαμηλότερα από τα 730 εκατομμύρια δολάρια του περασμένου έτους.

Ο Τομ Κρουζ αποτέλεσε το Νο2 στη λίστα. Ο 63χρονος πρωταγωνιστής της σειράς «Mission: Impossible» κέρδισε 46 εκατομμύρια δολάρια για την όγδοη ταινία της σειράς δράσης, «Mission: Impossible — The Final Reckoning».

Τρίτος στη λίστα ήταν ο Μαρκ Γουόλμπεργκ με 44 εκατομμύρια δολάρια, ακολουθούμενος από τη Σκάρλετ Γιόχανσον με 43 εκατομμύρια δολάρια και τον Μπραντ Πιτ με 41 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Γουόλμπεργκ, 54 ετών, έβγαλε αυτό το ποσό από τις ταινίες «The Family Plan» του Apple TV, «Play Dirty» του Prime Video και «Flight Risk» του Μελ Γκίμπσον. Η Γιόχανσον, 41 ετών, πρωταγωνίστησε στο «Jurassic World: Rebirth» και στο «The Phoenecian Scheme» του Γουές Άντερσον, ενώ πέρυσι έκανε το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με την ταινία «Eleanor the Great». Ο Πιτ, 62 ετών, πρωταγωνίστησε στην ταινία «F1» της Apple, η οποία κέρδισε υποψηφιότητα για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας στα Όσκαρ του 2026.

Ο Ντένζελ Ουάσινγκτον (38 εκατομμύρια δολάρια), ο Τζακ Μπλακ (28 εκατομμύρια δολάρια), ο Τζέισον Μόμοα (28 εκατομμύρια δολάρια), ο Ντάνιελ Κρεγκ (27 εκατομμύρια δολάρια) και η Μίλι Μπόμπι Μπράουν (26 εκατομμύρια δολάρια) συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα.

Πέρυσι, ο 71χρονος Ουάσινγκτον πρωταγωνίστησε στην ταινία του Σπάικ Λι «Highest 2 Lowest». Ο 56χρονος Μπλακ πρωταγωνίστησε στην ταινία «A Minecraft Movie» μαζί με τον επίσης υψηλόμισθο 46χρονο Μομόα, καθώς και στο reboot της ταινίας «Anaconda» με τον Πολ Ραντ. Ο 58χρονος Κρεγκ επανέλαβε τον ρόλο του ντετέκτιβ Μπενουά Μπλανκ στην ταινία του Netflix «Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery».

Η ηθοποιός της σειράς «Stranger Things» είναι η νεότερη ηθοποιός που έχει συμπεριληφθεί ποτέ στη λίστα των πιο καλοπληρωμένων ηθοποιών του Forbes, σε ηλικία μόλις 22 ετών. Εκτός από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην πέμπτη και τελευταία σεζόν της επιτυχημένης σειράς του Netflix, η Μπράουν πρωταγωνίστησε στην ταινία «The Electric State» μαζί με τον Κρις Πρατ — τον Νο 16 στη λίστα.

Οι εκτιμήσεις των εσόδων του Forbes βασίζονται σε στοιχεία από τα Box Office Mojo και IMDB, καθώς και σε συνεντεύξεις με άτομα που γνωρίζουν καλά τον κλάδο. Τα αναφερόμενα ποσά αντιπροσωπεύουν τα έσοδα μετά την αφαίρεση των αμοιβών που καταβάλλονται στους ατζέντες, τους μάνατζερ και τους δικηγόρους των ηθοποιών.