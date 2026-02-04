Ο Αντίνοος Αλμπάνης συγκινεί με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου: Το σώμα πονούσε μόνο του

Ο καρκίνος είναι μία από τις δυσκολότερες ασθένειες της εποχής μας και εκατομμύρια άνθρωποι έχουν δώσει σπουδαίες προσωπικές μάχη. Άλλοι νίκησαν και άλλοι ηττήθηκαν. Ένας από αυτούς είναι και ο καταξιωμένος ηθοποιός, Αντίνοος Αλμπάνης, ο οποίος έχει μιλήσει δημοσίως για την περιπέτεια υγείας που πέρασε.

Την Τετάρτη (04.02.2026), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου που τιμάται κάθε χρόνο στις 4 Φεβρουαρίου, ο Αντίνοος Αλμπάνης δημοσίευσε μία φωτογραφία του από την εποχή που νοσούσε και έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα.

«Το σώμα δεν ανήκε πια σε μένα, πονούσε μόνο του», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή του ο γνωστός ηθοποιός, δημοσιεύοντας και μία φωτογραφία από την περίοδο που έδινε την προσωπική του μάχη με την ασθένεια.

Ο Αντίνοος Αλμπάνης διαγνώστηκε με λέμφωμα λέμφωμα Non-Hodgkin το 2019 και αρχικά κράτησε κρυφή την ασθένειά του. Υποβλήθηκε σε έναν εντατικό κύκλο χημειοθεραπειών, ο οποίος ολοκληρώθηκε με επιτυχία το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς και παράλληλα μίλησε δημοσίως για τον καρκίνο που πέρασε, δίνοντας κουράγιο και δύναμη σε άλλους ασθενείς.