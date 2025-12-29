Ο Άντονι Χόπκινς γιορτάζει 50 χρόνια νηφάλιος και η χαρά του δεν κρύβεται – «Η ζωή είναι πολύ καλύτερη»

Ο Άντονι Χόπκινς γιόρτασε 50 χρόνια νηφαλιότητας και μοιράστηκε την χαρά του μέσα από ένα βίντεο στο Instagram.

Καθισμένος σε μια πολυθρόνα ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Άντονι Χόπκινς απευθύνθηκε στους θαυμαστές του περιέγραψε τη στιγμή που συνειδητοποίησε ότι ήταν εθισμένος στο αλκοόλ και κάλεσε όσους βιώνουν κάτι αντίστοιχο να μη διστάσουν να ζητήσουν βοήθεια, αφού όπως είπε, «η ζωή είναι πολύ καλύτερη».

«Το μόνο μου πρόβλημα ήταν ότι περνούσα πάρα πολύ καλά», είπε αρχικά ο ηθοποιός για τα χρόνια που έπινε μέσα από το βίντεο στο Instagram. «Πριν από 50 χρόνια, σαν σήμερα, παραλίγο να σκοτωθώ. Οδήγησα το αυτοκίνητό μου σε ένα μεθυσμένο black-out. Έτσι ήταν τότε. Συνειδητοποίησα εκείνη τη στιγμή ότι διασκέδαζα υπερβολικά. Αυτό λεγόταν αλκοολισμός», πρόσθεσε.

Ο Χόπκινς προέτρεψε όποιον αντιμετωπίζει παρόμοιες δυσκολίες να ζητήσει βοήθεια. «Οπότε, όποιος εκεί έξω έχει ένα μικρό πρόβλημα με το να το παρακάνει με το αλκοόλ, να το κοιτάξει», είπε. «Γιατί η ζωή είναι πολύ καλύτερη. Έτσι σταμάτησα. Χωρίς να καυχιέμαι, ζήτησα βοήθεια, και πριν από 50 χρόνια, σαν σήμερα, αυτό ήταν το τέλος».

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο Χόπκινς αναφέρθηκε στα επικείμενα 88α γενέθλιά του, στις 33 Δεκεμβρίου. «Χωρίς να θέλω να κάνω χαλάστρα», είπε, «σας εύχομαι απλώς ό,τι καλύτερο. Επιλέξτε τη ζωή αντί για το αντίθετο. Ζωή, ζωή και περισσότερη ζωή. Επίσης, σε δύο μέρες θα γίνω 88. Οπότε ίσως έκανα κάτι σωστά, δεν ξέρω».