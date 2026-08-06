Ο Αντόνιο Μπαντέρας συγκλονίζει: «Η καρδιακή προσβολή ήταν το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη»

Μία προσωπική εξομολόγηση έκανε ο διάσημος ηθοποιός, Αντόνιο Μπαντέρας και αναφέρθηκε σε μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο της ζωής του. Το 2017 έπαθε καρδιακή προσβολή και είδε τη ζωή του να αλλάζει για πάντα.

Ο Αντόνιο Μπαντέρας έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό People και μεταξύ άλλων τόνισε ότι αυτή η περιπέτεια υγείας ήταν ό,τι καλύτερο του συνέβη ποτέ στη ζωή του.

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«Πάντα έχεις στο μυαλό σου ότι κάποια στιγμή θα πεθάνεις. Όταν όμως το ζήσεις τόσο από κοντά, συνειδητοποιείς με απίστευτη καθαρότητα πόσο ανόητο είναι να σπαταλάς χρόνο σε πράγματα που δεν αξίζουν να βρίσκονται στη ζωή σου», δήλωσε ο Αντόνιο Μπαντέρας.

«Η καρδιακή προσβολή ήταν το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη ποτέ. Ήταν σαν κάποιος να μου φόρεσε γυαλιά για να δω την πραγματικότητα που μέχρι τότε δεν έβλεπα», είπε ακόμα ο γνωστός ηθοποιός.

Παράλληλα, ο Αντόνιο Μπαντέρας μιλώντας για την οικογένειά του, αναφέρθηκε σττην αγάπη για την κόρη του Στέλα και για τα θετά του παιδιά, Ντακότα Τζόνσον και Αλεξάντερ Μπάουερ.

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Όσο για την πρώην σύζυγό του, Μέλανι Γκρίφιθ, δήλωσε ότι υπήρξε «μια απίστευτη μητέρα».

«Οι άνθρωποι ζουν σαν να μην πρόκειται να πεθάνουν ποτέ. Συλλέγουν πράγματα. Εγώ δεν θέλω να συλλέγω τίποτα. Το μόνο που με ενδιαφέρει πλέον είναι η εμπειρία της ζωής», ανέφερε ακόμα στην ίδια συνέντευξη.