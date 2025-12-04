Ο Αντώνης Ρέμος ανέβασε στην σκηνή την 10χρονη κόρη του: Η αφιέρωση και η συγκίνηση της Υβόννης Μπόσνιακ

Στην τελετή φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου στη Θεσσαλονίκη, συμμετείχε ο Αντώνης Ρέμος το βράδυ της Τετάρτης (03.12.2025). Στο κοινό, πέρα από χιλιάδες Θεσσαλονικείς ήταν και η σύζυγός του Υβόννη Μπόσνιακ με την κόρη τους.

Ενώ ο Αντώνης Ρέμος ερμήνευε τις επιτυχίες του, προκαλώντας παραλήρημα σε ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη, χωρίς να το περιμένει κανείς, ανέβασε στην σκηνή τον μονάκριβη κόρη που απέκτησε πριν από 10 χρόνια με την Υβόννη Μπόσνιακ.

Απέναντι ο ένας στον άλλον, ο Αντώνης Ρέμος της αφιέρωσε 2 τραγούδια του: το Όλα για σένα, αλλά και την Ναφθαλίνη.

Πατέρας και κόρη κρατήθηκαν χέρι – χέρι στην σκηνή με όλη την Θεσσαλονίκη να «λυγίζει» από συγκίνηση.

Στη θέα των δύο αγαπημένων της ανθρώπων να βιώνουν μία τόσο τρυφερή στιγμή, η Υβόννη Μπόσνιακ επίσης δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της.