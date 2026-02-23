Lifestyle

Ο Αντώνης Ρέμος έλιωσε με την κόρη του στη συναυλία του στο Λονδίνο: «Λενιώ, με κάνεις και συγκινούμαι»

Η εμβληματική σκηνή του The London Palladium στο Λονδίνο αποτέλεσε το σημείο εκκίνησης της μεγάλης περιοδείας του Αντώνη Ρέμου
O Αντώνης Ρέμος
O Αντώνης Ρέμος / NDPPHOTO

Μία από τις πιο φορτισμένες συναισθηματικά στιγμές της καριέρας του έζησε ο Αντώνης Ρέμος στο Λονδίνο, στην πρεμιέρα της επετειακής του περιοδείας για τα 30 χρόνια πορείας στη μουσική.

Η εμβληματική σκηνή του The London Palladium στο Λονδίνο αποτέλεσε το σημείο εκκίνησης της μεγάλης περιοδείας του Αντώνη Ρέμου, σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, ένταση και θερμή ανταπόκριση από το κοινό που κατέκλυσε την αίθουσα.

Κι όμως, η πιο δυνατή στιγμή δεν ήρθε μέσα από κάποιο από τα αγαπημένα του τραγούδια, αλλά από μια εικόνα στην πλατεία. Η 11χρονη κόρη του βρισκόταν εκεί, παρακολουθώντας τον από τις πρώτες σειρές.

Σε μια σύντομη παύση του προγράμματος, ο δημοφιλής καλλιτέχνης δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του όταν την εντόπισε στο κοινό, σε μια σκηνή που αποτύπωσε τη βαθιά προσωπική σημασία της βραδιάς.

Αφού ερμήνευσε το τραγούδι «Όλα για εσένα», απευθυνόμενος στην κόρη του ακούγεται να λέει: «Πανάθεμά σε Λενιώ, με κάνεις και συγκινούμαι».

Lifestyle
