Ο Αντύπας πάντρεψε τον γιο του: Ο Πρόδρομος Μαζλουμίδης ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με την Ελένη Ντίνα, των Dinamiss

Ο γιος του Αντύπα αντάλλαξε όρκους αιώνιας πίστης και αφοσίωσης με την εκλεκτή της καρδιάς του που είναι μέλος του μουσικό συγκροτήματος, Dinamiss. Ο Πρόδρομος Μαζλουμίδης κα η Ελένη Ντίνα επισφράγισαν την αγάπη τους με έναν θρησκευτικό γάμο που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (13.09.2025).

Το μυστήριο έγινε στην Αγία Φιλοθέη και ανάμεσα στους διάσημους καλεσμένους που πήγαν για να τιμήσουν με την παρουσία τους το ζευγάρι ήταν η Καίτη Γαρμπή με τον Διονύση Σχοινά και τον γιο του, Δημήτρη Σχοινά. Ο Αντύπας συγκινημένος συνόδεψε τον γιο του, Πρόδρομο Μαζλουμίδη στην εκκλησία, ενώ η Ελένη Ντίνα, των Dinamiss κατέφθασε με ένα κόκκινο retro αυτοκίνητο.

Σημειώνεται ότι η όμορφη νύφη – όπως και ο γαμπρός – ασχολείται επαγγελματικά με το τραγούδι και μαζί με την αδελφή της, Μαρία Ντίνα, έχουν δημιουργήσει το ντουέτο Dinamiss. Μάλιστα, οι δυο τους δοκίμασαν την τύχη τους και στον φετινή εθνικό τελικό της Eurovision, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Odyssey».

Ο Πρόδρομος Μαζλουμίδης και η Ελένη Ντίνα παντρεύτηκαν είχαν κουμπάρους του φίλους τους, Βασιλική Βεργούνη και Μιχαήλ Τοκατλίδη.