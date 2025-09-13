Lifestyle

Ο Αντύπας πάντρεψε τον γιο του: Ο Πρόδρομος Μαζλουμίδης ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με την Ελένη Ντίνα, των Dinamiss

Στιγμές ευτυχίας για τον γιο του γνωστού τραγουδιστή και τη καλλιτέχνιδα που θέλησε να μας εκπροσωπήσει φέτος στην Eurovision
Πρόδρομος Μαζλουμίδης, Ελένη Ντίνα
Ο Πρόδρομος Μαζλουμίδης και η Ελένη Ντίνα / NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Ο γιος του Αντύπα αντάλλαξε όρκους αιώνιας πίστης και αφοσίωσης με την εκλεκτή της καρδιάς του που είναι μέλος του μουσικό συγκροτήματος, Dinamiss. Ο Πρόδρομος Μαζλουμίδης κα η Ελένη Ντίνα επισφράγισαν την αγάπη τους με έναν θρησκευτικό γάμο που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (13.09.2025).

Το μυστήριο έγινε στην Αγία Φιλοθέη και ανάμεσα στους διάσημους καλεσμένους που πήγαν για να τιμήσουν με την παρουσία τους το ζευγάρι ήταν η Καίτη Γαρμπή με τον Διονύση Σχοινά και τον γιο του, Δημήτρη Σχοινά. Ο Αντύπας συγκινημένος συνόδεψε τον γιο του, Πρόδρομο Μαζλουμίδη στην εκκλησία, ενώ η Ελένη Ντίνα, των Dinamiss κατέφθασε με ένα κόκκινο retro αυτοκίνητο.

Σημειώνεται ότι η όμορφη νύφη – όπως και ο γαμπρός – ασχολείται επαγγελματικά με το τραγούδι και μαζί με την αδελφή της, Μαρία Ντίνα, έχουν δημιουργήσει το ντουέτο Dinamiss. Μάλιστα, οι δυο τους δοκίμασαν την τύχη τους και στον φετινή εθνικό τελικό της Eurovision, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Odyssey».

Ο Αντύπας, ο Πρόδρομος Μαζλουμίδης και η Στέλλα Μαζλουμίδη
Ο Αντύπας, ο Πρόδρομος Μαζλουμίδης και η Στέλλα Μαζλουμίδη / NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ
Πρόδρομος Μαζλουμίδης
Ο Πρόδρομος Μαζλουμίδης και η εκλεκτή της καρδιάς του / NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ
Πρόδρομος Μαζλουμίδης
Οι δύο οικογένειες πόζαραν για μία αναμνηστική φωτογραφία / NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ
Πρόδρομος Μαζλουμίδης, Ελένη Ντίνα
Οι νεόνυμφοι / NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ
Πρόδρομος Μαζλουμίδης, Ελένη Ντίνα
Το ζευγάρι έλαμπε από ευτυχία / NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ
Πρόδρομος Μαζλουμίδης, Ελένη Ντίνα
Οι νεόνυμφοι ανταλλάσσουν ένα φιλί / NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ
Ελένη Ντίνα
Η Ελένη Ντίνα φτάνει στην εκκλησία / NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ
Ο Πρόδρομος Μαζλουμίδης περιμένει την αγαπημένη του
Ο Πρόδρομος Μαζλουμίδης περιμένει την αγαπημένη του / NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Ο Πρόδρομος Μαζλουμίδης και η Ελένη Ντίνα παντρεύτηκαν είχαν κουμπάρους του φίλους τους, Βασιλική Βεργούνη και Μιχαήλ Τοκατλίδη. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Ανδρομάχη και Γιώργος Λιβάνης γιόρτασαν τα πρώτα γενέθλια του γιου τους: «Θεέ μου, σ’ ευχαριστούμε γι’ αυτήν την ευλογία»
«Ερωτάκι μου μικρούλικο δεν το πιστεύω πώς πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος από την ημέρα που σε πήραμε για πρώτη φορά αγκαλιά», έγραψε στη λεζάντα η Ανδρομάχη
Ανδρομάχη και Γιώργος Λιβάνης γιόρτασαν τα πρώτα γενέθλια του γιου τους: «Θεέ μου, σ’ ευχαριστούμε γι’ αυτήν την ευλογία»
Newsit logo
Newsit logo