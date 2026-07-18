Ο Αποστόλης Τότσικας γυμνός σε εικόνα που δημοσιοποίησε η Ρούλα Ρέβη – Το μήνυμα για την αποδοχή του σώματος

Ο Αποστόλης Τότσικας και η Ρούλα Ρέβη αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα και δημοφιλή ζευγάρια της ελληνικής showbiz, μετρώντας πολλά χρόνια κοινής πορείας. Εκείνος είναι καταξιωμένος ηθοποιός και εκείνη κορυφαία φωτογράφος, με τη φωτογραφία να βρίσκεται στον πυρήνα της σχέσης τους από την πρώτη στιγμή.

Την Παρασκευή 17 Ιουλίου του 2026, η Ρούλα Ρέβη δημοσιοποίησε στο Instagram φωτογραφίες του συζύγου της. Σε αυτές ο Αποστόλης Τότσικας ποζάρει γυμνός στον φακό, φορώντας μόνο τα γυαλιά ηλίου του. Η φωτογράφος απέφυγε οποιαδήποτε υπερβολική σκηνοθεσία, επιλέγοντας το φυσικό φως και την ανεπιτήδευτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα.

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Η Ρούλα Ρέβη δεν στάθηκε μόνο στο αισθητικό αποτέλεσμα των φωτογραφιών. Μέσα από τη λεζάντα της θέλησε να μιλήσει για την αποδοχή του σώματος, υποστηρίζοντας ότι η απόρριψή του δεν είναι ένα συναίσθημα με το οποίο γεννιέται ο άνθρωπος, αλλά μια στάση που καλλιεργείται από το κοινωνικό περιβάλλον.

«Δεν γεννηθήκαμε μισώντας το σώμα μας, μας το έμαθαν. Κάθε καλοκαίρι εδώ και πολλά χρόνια επιμένω στο “σώμα” του, επειδή ξέρω πολύ καλά πόσο το αποδέχτηκε και το φροντίζει, έτσι χωρίς φίλτρο όπως γεννιόμαστε», έγραψε για τον σύζυγό της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Roula Revi (@roula.revi)

Ο Αποστόλης Τότσικας και η Ρούλα Ρέβη παντρεύτηκαν το 2014 στο Λος Άντζελες σε πολύ στενό κύκλο. Έχουν αποκτήσει μαζί τα δίδυμα Άγγελο και Ειρήνη, τα οποία γεννήθηκαν πρόωρα.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο ηθοποιός αστειεύτηκε ότι η σύζυγός του ευθύνεται για τη νεανική του εμφάνιση, καθώς ο ίδιος δεν έχει κάνει ποτέ μπότοξ.