Γιώργος Λιβάνης: Σε νοσοκομείο με οξεία γαστρεντερίτιδα – Η εικόνα που δημοσίευσε στο Instagram

Ο Γιώργος Λιβάνης υπέστη οξεία γαστρεντερίτιδα και αναγκάστηκε να επισκεφθεί νοσοκομείο. Ο τραγουδιστής ακύρωσε προγραμματισμένες εμφανίσεις του και εξέφρασε την αισιοδοξία ότι πολύ σύντομα θα πάρει εξιτήριο και θα επιστρέψει στους φυσιολογικούς ρυθμούς της ζωής του.

Σε εικόνα που δημοσίευσε στο Instagram μέσα από το νοσοκομείο, ο Γιώργος Λιβάνης φαίνεται εξαντλημένος. «Όλα καλά» γράφει στη σχετική εικόνα για να καθησυχάσει τους φίλους του, που προσπαθούσαν να μάθουν για την κατάστασή του. Η γαστρεντερίτιδα αντιμετωπίζεται φαρμακευτικά και οι γιατροί έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν συντρέχει ο παραμικρός λόγος ανησυχίας για τον καλλιτέχνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο γνωστός τραγουδιστής ενημέρωσε: «Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για το ενδιαφέρον, την αγάπη και τα αμέτρητα μηνύματα που έλαβα. Μια οξεία γαστρεντερίτιδα με ανάγκασε να μη μπορέσω να εμφανιστώ απόψε τόσο στην παράσταση στο Θέατρο Άλσος όσο και στο Vog Club Athens.

Θεού θέλοντος και με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, αύριο θα είμαι πολύ καλύτερα και ευελπιστώ να είμαι και πάλι κοντά σας. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την κατανόηση, τη στήριξη και τις ευχές» έγραψε στην ανάρτησή του ο Γιώργος Λιβάνης. Λίγες ώρες αργότερα, ο τραγουδιστής δημοσίευσε νέα φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο, ενημερώνοντας πως όλα πηγαίνουν καλά.

Ο Γιώργος Λιβάνης αυτή την περίοδο εμφανίζεται στο νυχτερινό σχήμα του Vog Athens, στο πλευρό της Λένας Ζευγαρά και του Λευτέρη Κρίκη, ενώ συμμετέχει στην παράσταση «Του αγοριού απέναντι».

Η οξεία γαστρεντερίτιδα είναι φλεγμονή του στομάχου και του εντέρου, η οποία συνήθως προκαλείται από ιούς ή από βακτήρια.