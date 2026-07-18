Δημήτρης Αλεξάνδρου: Οι ευχές φίλων για γάμο με την Ρία Ελληνίδου – «Το περιμένω πώς και πώς» είπε ο ίδιος

Τον απολογισμό της εβδομάδας έκανε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου το Σάββατο 18 Ιουνίου του 2026, μέσα από ένα βίντεο που δημοσιοποίησε στα social media. Σε αυτό αναφέρθηκε στον επικείμενο γάμο φίλου του αλλά και στο στρώσιμο του κρεβατιού, στο οποίο καταγράφηκε με την Ρία Ελληνίδου στο πλευρό του. Οι δυο τους εμφανίζονται όλο και συχνότερα μαζί τους τελευταίους μήνες.

Επισήμως δεν έχουν μιλήσει ανοιχτά για τη φημολογούμενη σχέση τους. Δημήτρης Αλεξάνδρου και Ρία Ελληνίδου έχουν αποφασίσει να μην κρύβονται αλλά και να μην επικεντρώνονται στα προσωπικά τους. Προτιμούν να απασχολούν για άλλους λόγους. Η σεζόν που ολοκληρώθηκε ήταν από τις πιο πετυχημένες τόσο για την τραγουδίστρια όσο και για τον επιχειρηματία.

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«Πήγα στο στρώσιμο του κρεβατιού και επιβίωσα εκεί πέρα. Ξέρεις πόσα “και στα δικά σας” άκουσα εκεί πέρα; Στους γάμους στο επίκεντρο θα είναι “και στα δικά σας”», ανέφερε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στο νέο βίντεο που δημοσίευσε. «Το περιμένω πώς και πώς» ακούγεται να λέει για ενδεχόμενο γάμο του με την Ρία Ελληνίδου.

Λίγες ώρες νωρίτερα είχε δημοσιοποιήσει βίντεο από το στρώσιμο του κρεβατιού, με την Ρία Ελληνίδου να κάθεται δίπλα του. Κάθε νέα κοινή τους εμφάνιση γίνεται αφορμή για θετικά σχόλια από τους θαυμαστές τους, οι οποίοι δεν σταματούν να τους εύχονται τα καλύτερα.

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«Δεν θα ήθελα να δώσω κάποιον τίτλο για το κομμάτι της προσωπικής μου ζωής. Καταλαβαίνω ότι κάποια πράγματα βγαίνουν, αναπαράγονται, ο κόσμος μιλάει… Δεν είναι θέμα του αν κρύβομαι ή όχι. Θεωρώ ότι πρέπει κι εγώ να χαλαρώσω. Δεν θέλω να κάνω αυτές τις τόσο βαρύγδουπες δηλώσεις, γιατί έχω καταλάβει ότι όταν κάτι το προστατεύεις, μένει και περισσότερο», είχε δηλώσει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου παλαιότερα καλεσμένος στην εκπομπή, Super Κατερίνα.