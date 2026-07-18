Ιωάννα Τούνη: Ξενάγηση στο διαμέρισμα που αγόρασε και ανακαίνισε για να νοικιάσει στη Θεσσαλονίκη

Η Ιωάννα Τούνη συνεχίζει να δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στη Θεσσαλονίκη και κατά διαστήματα δημοσιοποιεί σχετικές εικόνες στις διαδικτυακές σελίδες της. Αυτή τη φορά, επέλεξε να κάνει ξενάγηση σε ένα από τα σπίτια που αγόρασε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη. Ένα διαμέρισμα που ανακαίνισε με στόχο να το νοικιάσει μέσα στο επόμενο διάστημα.

Η Ιωάννα Τούνη καταγράφει το ανακαινισμένο διαμέρισμα και δείχνει τη θέα που έχει στη Θεσσαλονίκη από το μπαλκόνι. Εντυπωσιακός κρυφός LED φωτισμός, custom κατασκευές, ένας τεράστιος λευκός καναπές στο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα με oversized κεφαλάρι που θυμίζει boutique ξενοδοχείο, είναι ορισμένα από τα χαρακτηριστικά.

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Στο πλευρό της βρέθηκε ο στενός της φίλος και interior designer, Στέφανος Σεμεντζής, με τον οποίο συνεργάστηκε για τη διακόσμηση και την αισθητική του χώρου. Κατά τη διάρκεια του βίντεο, η Ιωάννα Τούνη ξεναγεί τους ακολούθους της στο εσωτερικό του διαμερίσματος, παρουσιάζοντας τη μίνιμαλ αισθητική, τις κομψές διακοσμητικές λεπτομέρειες αλλά και τα εντυπωσιακά έπιπλα που τοποθετήθηκαν πρόσφατα.

Τα ακίνητα προορίζονται για μακροχρόνια ή βραχυχρόνια μίσθωση. Η Θεσσαλονίκη ήταν και παραμένει η επιχειρηματική βάση της Ιωάννας Τούνη. Μια πόλη που λατρεύει και δραστηριοποιείται πλέον έντονα και στον χώρο του real estate.

#realestateinvestor #φοργιουυ #μπεςφοργιου #βαιραλ πρωτότυπος ήχος – Ioanna Touni @j.touni Και όμως!!!Ακόμη ένα σπιτάκι που φτιάξαμε με άπειρη αγάπη και μεράκι με τον ταλαντούχο @stefanos_men μου Εσύ ήξερες ότι τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιούμαι και στο real estate; Ή το μαθαίνεις με αυτό το βίντεο;;; Γράψε μου στα σχόλια εάν θέλεις PART2 με το δεύτερο σπίτι που ετοιμάσαμε μόλις! #housetour

Η Ιωάννα Τούνη άρχισε να επενδύει σε ακίνητα στη Θεσσαλονίκη το 2021, με την αγορά νεοκλασικού διαμερίσματος 170 τ.μ. κοντά στην Αγία Σοφία.