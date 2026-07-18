Κέλλυ Κελεκίδου: Ποζάρει με ζεβρέ ολόσωμο μαγιό και μαύρα γυαλιά ηλίου στα 47 της χρόνια

Η Κέλλυ Κελεκίδου διατηρείται σε άψογη φόρμα και το απέδειξε για ακόμα μια φορά, με τις φωτογραφίες της που δημοσίευσε στο Instagram. Η τραγουδίστρια έστειλε μήνυμα στους θαυμαστές της, την ώρα που αποφορτίζεται μετά από μια ιδιαίτερα απαιτητική σεζόν.

Η Κέλλυ Κελεκίδου έπιασε τα μαλλιά της σε χαμηλό κότσο, έβαλε τα γυαλιά ηλίου της και έδειξε το μαυρισμένο και γυμνασμένο της σώμα, που αναδεικνύεται από το ασπρόμαυρο μαγιό που επέλεξε.

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Αυτό το καλοκαίρι η Κέλλυ Κελεκίδου πραγματοποιεί περιοδεία εντός και εκτός Ελλάδας, ενώ τις προηγούμενες ημέρες κυκλοφόρησε και ένα ξεχωριστό remix του “Γλύκα Γλύκα”, σε συνεργασία με τον DJ Valentino, γιορτάζοντας τα 20 χρόνια από την πρώτη της εκτέλεση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη KELLY KELEKIDOU (@kelekidou_kelly)

Αυτό το καλοκαίρι, η Κέλλυ Κελεκίδου συνδυάζει δυναμικές live εμφανίσεις, νέες μουσικές κυκλοφορίες και στιγμές χαλάρωσης. Η τραγουδίστρια πραγματοποιεί live εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Μεταξύ άλλων, έχει προγραμματιστεί η συμμετοχή της στο μεγάλο 14ο Farmakas Summer Music Festival στην Κύπρο, το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Αυγούστου 2026, μαζί με την Ανδρομάχη.