Lifestyle

Ο Απόστολος Γκλέτσος διασκέδασε με τη σύντροφό του, Ιζαμπέλα Αρβανιτη, στον Αντώνη Ρέμο

Το ζευγάρι είναι στα καλύτερά του και δεν το κρύβει
Ιζαμπέλα Αρβανίτη και Απόστολος Γκλέτσος
Η Ιζαμπέλα Αρβανίτη και ο Απόστολος Γκλέτσος / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Ο Απόστολος Γκλέτσος και η επιχειρηματίας Ιζαμπέλα Αρβανίτη είναι ερωτευμένοι και δεν τον κρύβουν. Μπορεί το ζευγάρι να έκανε μία παύση στη σχέση σχέση του, ωστόσο οι δύσκολες μέρες ανήκουν πλέον στο παρελθόν.

Ο γνωστός ηθοποιός και η γοητευτική σύντροφός του βρέθηκαν πρόσφατα στο νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανίζεται ο Αντώνης Ρέμος με τον Χρήστο Μάστορα και διασκέδασαν με τις επιτυχίες του. Μάλιστα, όταν ο πρώτος ανέβηκε στη σκηνή πλησίασε τον Απόστολο Γκλέτσο και του είπε κι ένα τραγούδι. 

Αντώνης Ρέμος και Απόστολος Γκλέτσος
Ο Αντώνης Ρέμος τραγούδησε στον Απόστολο Γκλέτσο / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
Αντώνης Ρέμος και Απόστολος Γκλέτσος
Ο Αντώνης Ρέμος και ο Απόστολος Γκλέτσος / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Σημειώνεται ότι το ζευγάρι επιβεβαίωσε ότι είναι ξανά μαζί τον Αύγουστο του 2025, όταν εθεάθησαν σε κοινές διακοπές στη Μύκονο. Η σχέση τους είχε ξεκινήσει το 2021, αλλά στα τέλη του 2022 αποφάσισαν να χωρίσουν «αθόρυβα».

Μάλιστα, ο Απόστολος Γκλέτσος αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι εκείνος διεκδίκησε ξανά την επιχειρηματία, τονίζοντας ότι είναι και ερωτευμένος και ευτυχισμένος στο πλάι της. 

Ιζαμπέλα Αρβανίτη και Απόστολος Γκλέτσος
Η Ιζαμπέλα Αρβανίτη διασκέδασε μαζί με τον Απόστολο Γκλέτσο / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
Ιζαμπέλα Αρβανίτη και Απόστολος Γκλέτσος
Η Ιζαμπέλα Αρβανίτη και ο Απόστολος Γκλέτσος διασκέδασαν στο γνωστό νυχτερινό κέντρο / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

«Θέλω να ανοίξω μια παρένθεση και να ζητήσω συγνώμη από όσους μας βλέπουν και είναι νεότεροι, αρκετά νεότεροι. Γιατί και εγώ όταν άκουγα έναν 60ρη, με άσπρα γένια να μιλάει για έρωτα, έλεγα “τι λέει ο παππούς; Δεν ντρέπεται λίγο;”. Να ζητήσω συγνώμη και να πω ότι η ζωή είναι μπροστά παιδιά. Μην ντρέπεστε και μην τσατίζεστε, ναι σε αυτές τις ηλικίες υπάρχει ο έρωτας και αυτό το συναίσθημα.

Τώρα έχω ερωτευτεί στα 60 μου είναι αλήθεια! Για την επανασύνδεση μας με τη σύντροφο μου ίσως λειτούργησε λίγο και η ζήλια. Αυτό το λέω πρώτη φορά. Ζήλεψα και διεκδίκησα. Παλιά δεν έκανα επανασυνδέσεις ούτε για πλάκα!», είχε πει ο Απόστολος Γκλέτσος, μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» στο Action 24.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
250
228
201
148
94
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo