Ο Άρης Μουγκοπέτρος ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα – «Για ακόμη μια φορά είχα Άγιο, σε ευχαριστώ Παναγιά μου»

Ένα απίστευτο τροχαίο ατύχημα είχε ο Άρης Μουγκοπέτρος, με το αυτοκίνητό του, την Κυριακή (14.12.2025).

Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου, Άρης Μουγκοπέτρος ήρθε αντιμέτωπος με ακόμη ένα δυσάρεστο συμβάν. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος μέσω ανάρτησής του στα social media είχε ένα τροχαίο με το αυτοκίνητό του.

Στο βίντεο που ανέβασε στα social media ο Άρης Μουγκοπέτρος δείχνει τις ζημιές που υπέστη το όχημά του χωρίς ωστόσο να μοιράζεται περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του τροχαίου.

«Για ακόμη μια φορά είχα Άγιο… Σε ευχαριστώ Παναγιά μου που πάλι έβαλες το χέρι σου.

Υ.Γ. 17 μέρες ακόμη να περάσει η χειρότερη χρονιά της ζωής μου…» έγραψε χαρακτηριστικά ο Άρης Μουγκοπέτρος στο βίντεο που δημοσίευσε.

Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου, που το περασμένο Πάσχα είδε τη ζωή του να αλλάζει ριζικά, όταν κατά τη διάρκεια εμφάνισής του σε γλέντι μια κροτίδα που του έδωσε ένας άνθρωπος που μέχρι τότε θεωρούσε φίλο του, έσκασε στα χέρια του.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Άρης Μουγκοπέτρος να χάσει δυο δάχτυλα από το ένα του χέρι.