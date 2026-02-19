Ο Άρης Μουγκοπέτρος ξανά στο χειρουργείο: «Ο Θεός να βάλει το χέρι του»

Δεν έχει τελειώσει ακόμα ο Γολγοθάς που ανεβαίνει ο Άρης Μουγκοπέτρος, καθώς – όπως αποκάλυψε – για ακόμα μία φορά χειρουργήθηκε στο χέρι του.

Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου το Πάσχα του 2025 είδε τη ζωή του να αλλάζει δραματικά όταν εξερράγη μία κροτίδα στο χέρι του, με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστούν 2,5 δάχτυλά του. Την Πέμπτη (19.02.2026) ο Άρης Μουγκοπέτρος είπε στους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram ότι για 7η φορά μπαίνει στο χειρουργείο μέσα σε 9,5 μήνες.

«Γεια σας φίλοι μου αγαπημένοι. Για έβδομη φορά μέσα σε 9,5 μήνες μπαίνουμε πάλι στο χειρουργείο. Ελπίζω και ευελπιστώ πως θα είναι η τελευταία φορά. Κάνουμε την τελευταία μας προσπάθεια για να έρθουμε ακόμη πιο κοντά στο στόχο μας.

Αφήνω το χέρι μου στα καλύτερα χέρια και αυτά είναι του κυρίου Εμμανουήλ Φανδρίδη, αλλά και όλης της υπέροχης ομάδας του, της μικροχειρουργικής εδώ στο ΚΑΤ, οι οποίοι κάνουν μία απίστευτα μεγάλη δουλειά. Αχ, και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Θέλω τη θετική σας ενέργεια και την αγάπη. Να ‘στε όλοι καλά», είπε στο βίντεο που μοιράστηκε στο Instagram ο Άρης Μουγκοπέτρος.