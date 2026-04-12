Ο Άρης Μουγκοπέτρος παίζει κλαρίνο ένα χρόνο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του από κροτίδα – «Εδώ είμαι πάλι»

Ο Άρης Μουγκοπέτρος πηγαίνει όλο και καλύτερα μετά τον σοβαρό τραυματισμό του από κροτίδα το Πάσχα του 2025. Ένα χρόνο μετά, ο ίδιος παίζει και πάλι κλαρίνο μπροστά σε φίλους του και στέλνει μήνυμα αντοχής και δύναμης. Παρά τον τραυματισμό του, ο μουσικός επέδειξε τεράστια θέληση και ήδη έχει καταφέρει πολλά.

«Κάπου είχαμε μείνει πέρυσι βρε παιδιά τέτοια μέρα… Εδώ είμαι πάλι» έγραψε ο Άρης Μουγκοπέτρος στο βίντεο που παίζει κλαρίνο. Στόχος του είναι να επανέλθει στο επίπεδο που ήταν πριν τον τραυματισμό του. Δείχνει πως θα τα καταφέρει και έχει διαρκώς τη στήριξη όλων όσοι τον αγαπούν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τον Δεκέμβριο του 2025, ο μουσικός βρέθηκε αντιμέτωπος με κατηγορίες που αφορούσαν την εν διαστάσει σύζυγό του, ωστόσο αθωώθηκε πανηγυρικά από το δικαστήριο. Ο ίδιος δήλωνε από την πρώτη στιγμή, πως κατηγορείται άδικα, κάτι που δέχτηκε το δικαστήριο.

Ο ίδιος παραμένει ψύχραιμος και αισιόδοξος. Είναι αποφασισμένος να κάνει ό,τι του υποδείξουν οι ειδικοί για να πάρει πίσω τη ζωή του. Να επιστρέψει στις πίστες με το αγαπημένο του κλαρίνο και να συνεχίσει την καλλιτεχνική πορεία του. Οι εικόνες που δημοσιοποίησε το φετινό Πάσχα, δείχνουν ότι τα δύσκολα έχουν περάσει για τον καλλιτέχνη.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Άρης Μουγκοπέτρος (@aris_mougopetros)

«Καλός σύζυγος μπορεί να μην υπάρξω, γιατί είμαστε εν διαστάσει, αλλά πατέρας ήμουν απ’ τους καλύτερους. Ξέρετε τι πονάει πιο πολύ; Η μία μικρή, επειδή τυχαίνει να μου μοιάζει, μου το κράτησε και δεν ήρθε να με πάρει αγκαλιά», είπε πρόσφατα ο Άρης Μουγκοπέτρος για τη διαμάχη που είχε με την πρώην σύζυγό του.