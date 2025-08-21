Ο Άρης Μουγκοπέτρος σε νέα ανάρτηση – «4 μήνες από το συμβάν που μου άλλαξε εντελώς την ζωή»

«Το μόνο που έχει παραμείνει ίδιο είναι η αγάπη μου για τα κορίτσια μου», έγραψε ο Άρης Μουγκοπέτρος.

Σήμερα συμπληρώνονται τέσσερις μήνες από τη μέρα που ο Άρης Μουγκοπέτρος τραυματίστηκε σοβαρά από κροτίδα σε γλέντι. Ο γνωστός κλαρινίστας ανέβασε ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, το οποίο συνόδευσε με ένα μικρό κείμενο.

«4 μήνες σήμερα μετά από το συμβάν που μου άλλαξε εντελώς την ζωή… Το μόνο που έχει παραμείνει ίδιο είναι η αγάπη μου για τα κορίτσια μου… Όλα τα υπόλοιπα τα άλλαξαν κάποιοι με το ζόρι… Σας αγαπώ πολύ και ανεβάζω αυτό το βιντεάκι γιατί είχαμε και μια όμορφη guest εμφάνιση για πρώτη φορά…», έγραψε ο Άρης Μουγκοπέτρος.

«Δεν ξέρω αν θα ξαναπαίξω ή αν θα ξανακάνω αυτή την δουλειά και ο λόγος δεν είναι το χέρι μου το οποίο έπαθε ζημιά, αλλά πολλά άλλα που με έχουν τραυματίσει περισσότερο μέσα στη ψυχή μου γύρω από την δουλειά αυτή που τόσο με πάθος αγάπησα όσο τίποτα περισσότερο στον κόσμο ετούτο. Ένα είναι το σίγουρο όμως. Ότι σας αγαπάω πολύ», είχε αναφέρει σε παλαιότερο μήνυμα ο Άρης Μουγκοπέτρος.