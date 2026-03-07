Ο Αύγουστος Κορτώ έκλεισε δύο χρόνια γάμου με τον σύζυγό του: Αν γεννιόμουν πάλι εσένα θα παντρευόμουν

Επέτειο γάμου με τον σύζυγό του, Τάσο Σαμουηλίδη έχει σήμερα, Σάββατο (07.03.2026) ο γνωστός συγγραφέας Αύγουστος Κορτώ και γιόρτασε με μία τρυφερή ανάρτηση στο Instagram.

Το ζευγάρι είναι μαζί συνολικά εδώ και 22 χρόνια και τα τελευταία δύο είναι παντρεμένοι με πολιτικό γάμο. Ο Αύγουστος Κορτώ και ο αγαπημένος του παντρεύτηκε στις 7 Μαρτίου 2024, αμέσως μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για την ισότητα στον γάμο.

Ο Αύγουστος Κορτώ δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία με τον αγαπημένο του και το σκυλάκι τους από τη μέρα του γάμου τους και έκανε ταυτόχρονα μία τρυφερή εξομολόγηση.

«Ο συμβολισμός της ένωσης δυο ανθρώπων με βάση την αγάπη έχει τεράστια αξία – ιδίως αν η κοινωνία στον αρνείται μέχρι να φτάσεις τα 45. 2 χρόνια έγγαμου βίου. Κι αν γενννιόμουνα άλλη μια φορά πάλι εσένανε θα παντρευόμουνα», έγραψε στην ανάρτησή του ο Αύγουστος Κορτώ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Auguste Corteau (@auguste_corteau)

«Δεν ξέρω αν πριν από 30 χρόνια, που υπήρχε η ιδιωτική τηλεόραση θα ήταν το ίδιο εύκολο να μιλάει κάποιος όπου είναι ανοιχτά ομοφυλόφιλος. Είμαι σίγουρος πως αν είχα γεννηθεί 20 χρόνια νωρίτερα, θα ζουσα βαθιά μέσα στην ντουλάπα δεν θα είχα το θάρρος να διεκδικήσω τον έρωτα και την αγάπη. Σήμερα αυτά είναι αυτονόητα δικαιώματα.

Το 2014 είπα την φράση “ο άντρας μου” και το πλήρωσα ακριβά. Τώρα μπορώ να το ξαναπώ ελεύθερα. Ο άντρας μου είναι ο Τάσος Σαμουλίδης, είμαστε 21 χρόνια μαζί. Του αφιερώνω όλα τα βιβλία μου με το χαϊδευτικό όνομα “κουτάβι”», είχε εξομολογηθεί στο παρελθόν ο γνωστός συγγραφέας Αύγουστος Κορτώ.