Ο Bad Bunny χάρισε το Grammy του σε μικρό αγόρι στη σκηνή του Super Bowl – Η στιγμή που έγινε viral

Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές του Halftime Show του Super Bowl LX χάρισε ο Bad Bunny, όταν έδωσε ένα από τα Grammy του σε ένα μικρό αγόρι πάνω στη σκηνή, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ελπίδας. Πολλοί τηλεθεατές και χρήστες των social media νόμιζαν ότι πρόκειται για τον Λίαμ Ράμος, τον 5χρονο από τη Μινεάπολη του οποίου η κράτηση από την ICE είχε γίνει viral, ωστόσο αυτό δεν ίσχυε.

Στην πραγματικότητα, το παιδί που εμφανίστηκε στη σκηνή Super Bowl και παρέλαβε ένα από τα Grammy του Bad Bunny, ήταν ο μικρός ηθοποιός Λίνκολν Φοξ και όχι ο 5χρονος Λίαμ Ράμος, με τη σκηνή να λειτουργεί συμβολικά ως αναφορά στον «μικρό Bad Bunny» και στα όνειρα ενός παιδιού που θέλει να φτάσει ψηλά.

During the 2026 Super Bowl halftime show, Bad Bunny handed his Grammy Award to a child that viewers said resembles Liam Ramos — the 5-year-old boy from Minneapolis whose detainment went viral. pic.twitter.com/48qxqTuha1 — New York Post (@nypost) February 9, 2026

Η εκρηκτική εμφάνιση του Πορτορικανού σταρ Bad Bunny την Κυριακή (08.02.2026) δεν ήταν μόνο γεμάτη ενέργεια και μουσική, αλλά και πολλούς συμβολισμούς.

Σε ένα σημείο του σόου, ο Bad Bunny μπήκε σε ένα σκηνικό που αναπαριστούσε σαλόνι στο κέντρο του Levi’s Stadium και παρέδωσε ένα αγαλματίδιο Grammy σε ένα μικρό παιδί – μια κίνηση που μέσα σε λίγα λεπτά έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

Λίγες ημέρες πριν από το Super Bowl, ο καλλιτέχνης είχε κατακτήσει τρία βραβεία Grammy, ανάμεσά τους και το βραβείο για το άλμπουμ της χρονιάς με το «DeBÍ TiRAR MáS FOToS», σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που ισπανόφωνο άλμπουμ κερδίζει την κορυφαία διάκριση της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο ABC News, η στιγμή με το παιδί ήταν συμβολική: στόχος ήταν να δείξει ότι κάθε άνθρωπος μπορεί να κυνηγήσει τα όνειρα και τις φιλοδοξίες του, ανεξάρτητα από την ηλικία ή την αφετηρία του.

Το αγόρι που εμφανίστηκε στη σκηνή είναι ο 5χρονος ηθοποιός Λίνκολν Φοξ, όπως επιβεβαίωσε το πρακτορείο που τον εκπροσωπεί. Σύμφωνα με τον λογαριασμό του στο Instagram, ο μικρός είναι μισός Αργεντινός.