«Ο Διάβολος Φοράει Prada 2»: Ρεκόρ προβολών για το πρώτο teaser της πολυαναμενόμενης ταινίας

Το teaser διάρκειας 60 δευτερολέπτων για το σίκουελ του «Ο Διάβολος Φοράει Prada» έγραψε ιστορία τον περασμένο μήνα, σημειώνοντας το εντυπωσιακό νούμερο των 181,5 εκατομμυρίων προβολών σε μόλις 24 ώρες.

Σύμφωνα με τη λίστα του Forbes, το teaser της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada» αναδείχθηκε το πιο δημοφιλές τρέιλερ της χρονιάς, αφήνοντας πίσω του βίντεο μεγάλων παραγωγών όπως των «Moana» (160 εκατ. προβολές) και «Lilo & Stitch» (149 εκατ. προβολές).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επιστροφή των Μέριλ Στριπ (Meryl Streep) και Αν Χάθαγουεϊ (Anne Hathaway) μονοπώλησε το παγκόσμιο ενδιαφέρον, με την εταιρεία ανάλυσης WaveMetrix να επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για το δημοφιλέστερο τρέιλερ κωμωδίας των τελευταίων 15 ετών.

Κυκλοφόρησε στις 12 Νοεμβρίου, την ημέρα των 43ων γενεθλίων της Χάθαγουεϊ, η οποία το μοιράστηκε επίσης στα δικά της κοινωνικά δίκτυα και περίπου το ένα τρίτο των προβολών προέρχεται από τους λογαριασμούς της, στο Instagram, το TikTok και το Facebook.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα περισσότερα τρέιλερ της λίστας αφορούν σίκουελ ή γνωστά franchise. Εξαίρεση αποτελεί η πρωτότυπη παραγωγή «Michael», η βιογραφική ταινία για τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον (Michael Jackson) με πρωταγωνιστή τον ανιψιό του, Τζαφάρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ταινία «The Devil Wears Prada 2» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες την 1η Μαΐου 2026, με τη Μέριλ Στριπ να επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο της Miranda Priestly σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την πρώτη προβολή.

Στο πλευρό της θα πρωταγωνιστήσουν επίσης οι Έμιλι Μπλαντ (Emily Blunt), Στάνλεϊ Τούτσι (Stanley Tucci), Τίμπορ Φέλντμαν (Tibor Feldman) και Τρέισι Τομς (Tracie Thoms) ενώ στις νέες προσθήκες περιλαμβάνονται ο Κένεθ Μπράνα (Kenneth Branagh), η σούπερ σταρ Lady Gaga και οι Λούσι Λιου (Lucy Liu), Τζάστιν Θερού (Justin Theroux), Μπι Τζέι Νοβάκ (B.J. Novak), Πολίν Σαλαμέ (Pauline Chalamet) και Σιμόν Άσλεϊ (Simone Ashley).

Στο τιμόνι της παραγωγής επιστρέφει η αρχική δημιουργική ομάδα, με τον σκηνοθέτη Ντέιβιντ Φράνκελ (David Frankel), τη σεναριογράφο Αλίν Μπρος Μακένα (Aline Brosh McKenna) και την παραγωγό Κάρεν Ρόζενφελτ (Karen Rosenfelt) να ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους.

Η λίστα με τα πιο δημοφιλή τρέιλερ σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης Wavemetrix

«The Devil Wears Prada 2» — 181,5 εκατ.

«Moana» — 161,2 εκατ.

«Lilo & Stitch» — 149,4 εκατ.

«The Fantastic Four: First Steps» — 144,1 εκατ.

«Toy Story 5» — 133,6 εκατ.

«Avatar: Fire and Ash» — 127,6 εκατ.

«Zootopia 2» — 125,6 εκατ.

«The Odyssey» — 121,4 εκατ.

«Michael» — 113,9 εκατ.

«Wicked: For Good» — 113 εκατ.