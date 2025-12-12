O Δημήτρης Αλεξάνδρου ακούει Ρία Ελληνίδου την ώρα που οδηγεί, μετά τη φημολογούμενη σχέση τους

Εδώ και αρκετό καιρό φημολογείται ότι ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είναι ξανά ερωτευμένος, μετά τον χωρισμό του από την Ιωάννα Τούνη και ότι η εκλεκτή της καρδιάς του δεν είναι άλλη από τη νεαρή τραγουδίστρια, Ρία Ελληνίδου.

Παρόλο που οι δυο τους έχουν πραγματοποιήσει και κοινές δημόσιες εξόδους, δεν έχουν επιβεβαιώσει ποτέ ευθέως ότι είναι ζευγάρι. Μάλιστα, πρόσφατα ο Δημήτρης Αλεξάνδρου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και μίλησε – εκτός από την Ιωάννα Τούνη και τον γιο τους Πάρη – για τη Ρία Ελληνίδου.

Λίγες ημέρες αργότερα και ενώ βρίσκεται σε κόντρα με την Ιωάννα Τούνη εξαιτίας της εν λόγω συνέντευξης, το γνωστό μοντέλο δημοσίευσε ένα βίντεο που δεν είχε λόγια αλλά ένα τραγούδι που έλεγε πολλά!

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου το βράδυ της Παρασκεύης (12.12.2025) δημοσίευσε ένα story στο Instagram στο οποίο φαίνεται να οδηγεί το αυτοκίνητό του σε μεγάλο αυτοκινητόδρομο της χώρας και να ακούει τη Ρία Ελληνίδου να ερμηνεύει το δημοφιλές κομμάτι της Γλυκερίας «Ότι και να γίνει θυμήσου», το οποίο έχει επαναεκτελέσει η ίδια.

«Εγώ δεν έχω πει κάτι. Δεν με έχει δει κανένας, δεν είμαι άνθρωπος που προκαλώ. Εσύ που με ξέρεις 20 χρόνια με ποια κοπέλα έχω βγει και έχω πει ότι είμαστε μαζί; Δεν είμαι άνθρωπος που επιδιώκω να κάνω κάτι για να το κάνω, δεν είναι του χαρακτήρα μου αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι, είναι πολύ νωρίς. Δεν ξέρω αν βγαίνει μόνο η προστατευτικότητα για το παιδί. Πρέπει να δούμε και πώς είναι τα πράγματα, πώς θα κυλήσουν, γνωρίζεις τον άνθρωπο μέρα με τη μέρα», είχε πει ο Δημήτρης Αλέξανδρου όταν η Κατερίνα Καινούργιου του ζήτησε να παραδεχτεί ότι είναι ζευγάρι με την τραγουδίστρια.