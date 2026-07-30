Ο Μανώλης Κονταρός ακύρωσε εμφάνισή του στο Ρέθυμνο λόγω των φονικών πυρκαγιών

Τις τελευταίες είκοσι τέσσερις το Ρέθυμνο βρίσκεται στο έλεος της φωτιάς και δυστυχώς δύο άνθρωποι έχασε τις ζωές τους στη μάχη. Η αγωνία συνεχίζεται στην Κρήτη, καθώς οι φωτιές δεν έχουν σβήσει. Ο Μανώλης Κονταρός την Πέμπτη (30.07.2026) θα εμφανιζόταν σε κέντρο του νησιού, ωστόσο ανακοίνωσε την ακύρωσή του.

Ο γνωστός λυράρης το απόγευμα δημοσίευσε στο Instagram μία ανακοίνωση, γράφοντας ότι η εμφάνισή του στη «Γωνιά» Ρεθύμνου απόψε το βράδυ δεν πρόκειται να γίνει λόγω των πυρκαγιών που καίνε ακόμα το νησί αλλά και ως ένδειξη σεβασμού προς τους δύο πυροσβέστες χάθηκαν στη μάχη με τις φλόγες και σήμερα έγιναν οι κηδείες τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ακυρώνεται λόγω των πυρκαγιών που πλήττουν το Ρέθυμνο και ως ένδειξη σεβασμού προς τα θύματα», έγραφε η ανακοίνωση που δημοσίευσε στο Instagram ο Μανώλης Κονταρός.

Σημειώνεται ότι στην περιοχή της Αγίας Γαλήνης, ο ψαράς, Νίκος Ματθαιάκης, κατάφερε να απεγκλωβίσει δεκάδες ανθρώπους από την παραλία του με το καΐκι του.

«Κάναμε και εμείς το καθήκον μας… Κλήθηκα από το Λιμεναρχείο κατά τις 4 το μεσημέρι να είμαι stand by. Μου ζήτησαν βοήθεια και την έδωσα απλόχερα. Πήγα με το αλιευτικό μου εκεί πέρα, τον “Άγιο Σπυρίδωνα”», είπε, μιλώντας στο Cretalive.gr.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήταν αποπνικτικά από θέμα φωτιάς και καπνού αλλά και οι άνεμοι ήταν τυφώνας. Φανταστείτε ότι κατέγραψαν μέχρι 160 χιλιόμετρα ριπή αέρα», πρόσθεσε.

«Ήταν στη γωνία του Αγίου Παύλου είχαν εγκλωβιστεί άνθρωποι. Από πάνω καιγόταν η ταβέρνα και τα καταλύματα. Έσκασαν και κάποιες φιάλες. Ακούγαμε τα “μπαμ”. Πλησίασα με το καϊκάκι. Προσέγγισα με μεγάλη δυσκολία. Καθόλου εύκολο», περιέγραψε ακόμα.