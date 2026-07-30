Μαρία Διακοπαναγιώτου: Νιώθω πως με την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη μοιάζουν πάρα πολύ οι συχνότητες μας

«Θέλω πάρα πολύ, να σκηνοθετήσω την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη» αποκάλυψε στη νέα της συνέντευξη η Μαρία Διακοπαναγιώτου.

Στην επιθυμία να συνεργαστεί μελλοντικά με την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη αλλά και στις σχέσεις που έχει δημιουργήσει στον καλλιτεχνικό χώρο αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Μαρία Διακοπαναγιώτου στη συνέντευξη που έδωσε στο νέο τεύχος του περιοδικού Gala.

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Υπήρξε κάποια στιγμή στην πορεία σου που να σκέφτηκες ότι καλά έκανες και επέλεξες αυτό το επάγγελμα;

Ναι, όχι με αυτά τα λόγια, αλλά οι περισσότερες δουλειές μου με τον Νίκο Καραθάνο μού έδιναν αυτό το συναίσθημα που νιώθεις όταν είσαι ερωτευμένος. Το ίδιο ένιωσα πρόσφατα και σε μια ταινία που έκανα με τον Σύλλα Τζουμέρκα.

Έχω γνωρίσει και ανθρώπους του χώρου, όπως τη Νατάσα Μποφίλιου και τον Θέμη Καραμουρατίδη, που είναι πλέον φίλοι μου και έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές, με τους οποίους όταν συζητάμε και κάνουμε όνειρα, αυτό μου ξυπνάει ακόμα μεγαλύτερο έρωτα γι’ αυτή τη δουλειά και με κάνει να θέλω κι άλλο, κι άλλο.

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Ονειρεύεσαι κάποιον ρόλο, κάποιο έργο ή κάποια συνεργασία;

Θέλω πάρα πολύ, το λέω και πρώτη φορά σε σένα, να σκηνοθετήσω την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, επειδή νιώθω πως οι συχνότητες μας μοιάζουν πάρα πολύ. Μου το έχουν επιβεβαιώσει και κοινοί γνωστοί, τη λατρεύω. Έχει αυτόν τον δυναμισμό και παράλληλα μια γλύκα και μια ευγένεια. Αυτό το βρίσκω φανταστικό.