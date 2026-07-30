Πηνελόπη Πλάκα: Ζούμε ακόμη σε μια κοινωνία που αγαπά τα στερεότυπα, όλοι παλεύουμε καθημερινά

«Σίγουρα χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια όταν αποφασίζεις να βγεις έξω από τη ζώνη άνεσης σου», τόνισε μεταξύ άλλων στη νέα της συνέντευξη η Πηνελόπη Πλάκα.

Τόσο στην τυποποίηση ρόλων στη μικρή οθόνη όσο και στα στερεότυπα που ακόμα διακρίνει στην ελληνική κοινωνία αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Πηνελόπη Πλάκα στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο ένθετο Enjoy.

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Υπήρξε στιγμή που ένιωσες ότι η τηλεόραση είχε αποφασίσει ποια είναι η Πηνελόπη Πλάκα πριν από σένα; Με την έννοια ότι σε επέλεγαν μόνο για ρόλους “γλυκιάς”, “όμορφης” ή “συμπαθητικής” ηρωίδας;

Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει γενικά και όχι μόνο σε εμάς. Καλώς ή κακώς, όλοι τυποποιούμαστε, σχεδόν σε όλα τα επαγγέλματα. Δεν λέω, βέβαια, να έχεις σπουδάσει καρδιοχειρούργος και μετά να γίνεις παθολόγος. Προφανώς αυτό δεν γίνεται.

Μιλάω, όμως, για δουλειές όπως οι δικές μας. Όπως εσύ σήμερα ασχολείσαι δημοσιογραφικά με τον πολιτισμό και αύριο μπορεί να θελήσεις να κάνεις οικονομικό ή ελεύθερο ρεπορτάζ, έτσι και στη δουλειά του ηθοποιού είναι ωραίο να υπάρχει μια γκάμα.

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Ποιος είπε ότι επειδή υποδύθηκες έναν καλό άνθρωπο δεν μπορείς μετά να παίξεις έναν κακό; Σίγουρα χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια όταν αποφασίζεις να βγεις έξω από τη ζώνη άνεσης σου, από αυτό που έχει συνηθίσει να βλέπει ο κόσμος από σένα. Αν, όμως, το γνωρίζεις και είσαι διατεθειμένος να δουλέψες γι’ αυτό, γιατί όχι;

Είναι, όμως, εύκολο να ξεφύγει ένας ηθοποιός από το στερεότυπο που μπορεί να του “φορέσει” ο χώρος;

Νομίζω ότι ζούμε ακόμη σε μια κοινωνία που αγαπά τα στερεότυπα. Τα κρατά σφιχτά αγκαλιά και κοιμάται μαζί τους τα βράδια. Οπότε όλοι παλεύουμε καθημερινά, όχι μόνο εγώ, να ξεφύγουμε από τις ταμπέλες που μας αφορούν.