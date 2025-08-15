Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς μετέφερε τη σύζυγό του στο ίδρυμα της Παναγίας Τήνου – Η γυναίκα του έχει ολική τύφλωση

Ο ηθοποιός Δημήτρης Καλλιβωκάς είναι ένας από τους πιο αγαπημένους ηθοποιούς της «χρυσής εποχής» του ελληνικού κινηματογράφου και εδώ και χρόνια έχει βρει την ευτυχία στο πρόσωπο της συζύγου του, Ιωάννας.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η γυναίκα του καταξιωμένου καλλιτέχνη αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, καθώς έχει ολική τύφλωση. Έτσι, στις αρχές του 2021 ο Δημήτρης Καλλιβωκάς τη μετέφερε σε ίδρυμα στην Αθήνα. Ο ηθοποιός όμως ζει – σχεδόν – μόνιμα στην Τήνο και έτσι πήρε την απόφαση να την έχει κοντά του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Νίκου Νικόλιζα στην εφημερίδα Espresso, λίγο καιρό μετά το Πάσχα του 2025 κι ενώ ο 95χρονος ηθοποιός είχε προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, αποφάσισε να μεταφέρει τη σύζυγό του στο νησί. Ήρθε, λοιπόν, σε επαφή με το ίδρυμα της εκκλησίας της Παναγίας Τήνου και η αγαπημένη του Ιωάννα μεταφέρθηκε εκεί.

«Εγώ ζω τους περισσότερους μήνες του χρόνου στο νησί. Αποφάσισα να φέρω και τη σύζυγό μου εδώ, ύστερα και από δική της απόφαση. Δεν θα μπορούσα να ζω εγώ εδώ και η Ιωάννα μου στην Αθήνα», ανέφερε ο 95χρονος ηθοποιός.

«Νομίζω, είναι θέλημα Θεού να είμαστε μέχρι την τελευταία στιγμή μαζί. Ξέρετε πόσο σπουδαίο είναι να έχεις τον άνθρωπό σου συνεχώς δίπλα σου; Ευχαριστώ όλους για το ενδιαφέρον σας και την αγάπη σας», δήλωσε ακόμα ο Δημήτρης Καλλιβωκάς.