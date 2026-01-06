Ο Δημήτρης Πλειώνης του «Grand Hotel» έγινε ξανά πατέρας: Η τρυφερή πόζα με τον νεογέννητο γιο του

Στιγμές απόλυτης χαράς και ευτυχίας βιώνει ο γνωστός ηθοποιός, Δημήτρης Πλειώνης, που απολαύσαμε τελευταία στην επιτυχημένη δραματική σειρά εποχής του ΑΝΤ1, «Grand Hotel», καθώς έγινε πατέρας για δεύτερη φορά.

Όπως αποκάλυψε μέσω του Instagram, την Τρίτη (06.01.2026) ο Δημήτρης Πλειώνης απέκτησε ακόμα ένα παιδάκι, που είναι καρπός του έρωτά του με τη σύζυγό του, Αναστασία. Ο γνωστός καλλιτέχνης που στο «Grand Hotel» υποδύθηκε τον Δημήτρη Μαυρέα μοιράστηκε και μία άκρως τρυφερή πόζα με τον νεογέννητο γιο του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Καλώς όρισες σε αυτό τον κόσμο γιε μου!!! Και να που οι τρεις γινόμαστε τέσσερις…

Σε ευχαριστώ μοναδική Αναστασία και για αυτό το αριστούργημα, υποκλίνομαι στην θέληση, στην δύναμη και την υπομονή σου.

Ευχαριστούμε και την εξαιρετική γιατρό μας, Μαρία Οικονόμου, που μαζί της όλα ήταν ανώδυνα ένα μαγικό ταξίδι ζωής», έγραψε στην ανάρτησή του ο ηθοποιός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

View this post on Instagram A post shared by Dimitris Pleionis (@dimitris_pleionis)

Ο Δημήτρης Πλειώνης έγινε για πρώτη φορά πατέρας τον Νοέμβρη του 2022, όταν γεννήθηκε η κόρη του.

Μάλιστα, σε εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον την μεσημβρίαν» το 2023 είχε αναφερθεί στο ευτυχές γεγονός, υπογραμμίζοντας: «Είναι κάτι που δεν μπορώ να το περιγράψω. Είμαι ερωτευμένος με την κόρη μου, έχω λατρεία. Ήρθε ξαφνικά, έχει αλλάξει τη ζωή μου, είναι πραγματικά ένα δώρο που το ζω κάθε μέρα και προσπαθώ να είμαι αντάξιός του».