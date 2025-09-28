Ο Δήμος Βερύκιος για την απώλεια του αδερφού του: «Πλήρωσε τα λάθη της ζωής του»

Συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωινό σαββατοκύριακο» και την Ελένη Τσολάκη παραχώρησε το πρωί της Κυριακής (28.09.2025) ο Δήμος Βερύκιος. Ο γνωστός δημοσιογράφος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, και στην απώλεια του αδερφού του.

«Δεν είναι εύκολο πράγμα η απώλεια του», εξομολογήθηκε αρχικά ο Δήμος Βερύκιος.

«Ο αδελφός μου ήταν μικρότερος από μένα, εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι και χαρακτήρες, έκανε κακό στον εαυτό του και όχι στην κοινωνία. Πλήρωσε τα λάθη της ζωής του. Και με την ευκαιρία αυτή, να στείλουμε ένα μήνυμα…

Πρόληψη, πρόληψη, πρόληψη. Είχε πίεση το τελευταίο χρονικό διάστημα, που έφτανε και το 20, και δεν έπινε τα χάπια του», πρόσθεσε.

«Είχε πάει στον γιατρό, του έδωσε τα χάπια και τα βρήκαμε όπως τα άφησε. Έπαθε εγκεφαλικό και πέθανε μπροστά στα μάτια της μάνας του, σε ηλικία μόλις 57 ετών, με τα κουτιά των χαπιών άθικτα, εκεί σηκώνεις τα χέρια ψηλά. Είναι ή δεν είναι αυτοκτονία; Πόσοι αυτοκτονούν κάθε μέρα με τον τρόπο που έφυγε ο αδελφός μου;», είπε ακόμα ο Δήμος Βερύκιος.