Ο Φοίβος Δεληβοριάς είπε «αντίο» στον Νίκο Καλογερόπουλο: Καλή αντάμωση κάπου στη φύση

Τον Νίκο Καλογερόπουλο, που έφυγε από τη ζωή στα 74 του χρόνια, αποχαιρέτησε ο Φοίβος Δεληβοριάς, με ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο Φοίβος Δεληβοριάς είπε το δικό του αντίο στον φίλο και συνάδελφό του, Νίκο Καλογερόπουλο με μερικά τρυφερά λόγια που έγραψε στα social media.

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«Αν μιλάμε για έναν καλλιτέχνη που έπινε κάθε φορά κατ’ ευθείαν από την Πηγή των Μουσών, αυτός ήταν ο Νίκος Καλογερόπουλος. Η ψυχή του έχει κάνει όσα έπρεπε για να μείνει για πάντα εδώ στο πλάι μας.

Δεν θα ξεχάσω ποτέ τι σήμανε η κάθε του εμφάνιση (στον Μαραγκό, στον Περάκη, στο “Όνειρο Αριστερής Νύχτας”, στο “Κάμπινγκ”, στους “Ιππείς της Πύλου” και σε όλα τα άλλα) στην καρδιά μου, στην γλώσσα μου, στις αισθήσεις μου.

Καλή αντάμωση κάπου στη φύση», έγραψε ο Φοίβος Δεληβοριάς.

Σημειώνεται ότι ο Νίκος Καλογερόπουλος δεν έκανε πολλές δημόσιες εμφανίσεις. Η τελευταία φορά που τον «συνέλαβε» ο φωτογραφικός φακός ήταν στην κηδεία του Κώστα Βουτσά στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών στις 28 Φεβρουαρίου του 2020.