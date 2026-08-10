Σοφία Σεϊρλή: Ένας χρόνος από τον θάνατο της ηθοποιού – Η συγκινητική ανάρτηση του Γιώργου Γκικαπέππα

Η ζωή επιφύλασσε έναν τραγικό επίλογο για τη ζωή της Σοφίας Σεϊρλή. Η καταξιωμένη ηθοποιός πνίγηκε σε ηλικία 77 ετών σε παραλία στους Φούρνους Ικαρίας, πριν από έναν χρόνο και η είδηση του θανάτου της είχε συγκλονίσει τον χώρο της υποκριτικής τέχνης.

Η γνωστή ηθοποιός είχε διαγράψει μία λαμπρή καριέρα στο θέατρο, ενώ πήρε μέρος και σε πολλές επιτυχημένες σειρές. Ο καταξιωμένος σκηνοθέτης και σεναριογράφος, Γιώργος Γκικαπέππας, που είχε συνεργαστεί μαζί της στη σειρά «Αύριο», τη Δευτέρα (10.08.2026) έκανε μια συγκινητική ανάρτηση για την αδικοχαμένη Σοφία Σεϊρλή.

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«Ένας χρόνος πέρασε από την τελευταία βουτιά Σοφία. Αυτό το πορτραίτο το είχα δει σπίτι σου και μου το έστειλες. Δεν ξέρω ή δεν θυμάμαι τον/την φωτογράφο και ας με συγχωρέσει. Το σώμα δεν επιζεί, η μνήμη μένει», έγραψε στην ανάρτησή του ο Γιώργος Γκικαπέππας για τη Σοφία Σεϊρλή, δημοσίευοντας μία φωτογραφία της.

Η καριέρα της Σοφίας Σεϊρλή

Η Σοφία Σεϊρλή γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου την 1η Δεκεμβρίου 1947 και αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, στη συνέχεια συνεργάστηκε με γνωστούς σκηνοθέτες αλλά και με ανεξάρτητους θιάσους. Διακρίθηκε στο θέατρο, πρωταγωνιστώντας ιδιαίτερα σε μονολόγους, ενώ έχει σημειώσει λαμπρή καριέρα και στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Παράλληλα ήταν σεναριογράφος και καθηγήτρια υποκριτικής και σεναρίου.

Είχε συνεργαστεί με το Ελεύθερο Θέατρο και την Ελεύθερη Σκηνή, με το Θεσσαλικό Θέατρο, τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, με την Εταιρεία Θεάτρου Διπλούς Έρως και τον Θεατρικό Οργανισμό Εποχή, με το Θέατρο Αμόρε, το Θέατρο Τέχνης, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας και το Εθνικό Θέατρο, με το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, το Θέατρο της Οδού Κεφαλληνίας, το Από Μηχανής Θέατρο και με το Ελληνικό Φεστιβάλ.

Είχε παίξει σε παραστάσεις κλασσικού και σύγχρονου ρεπερτορίου, με σκηνοθέτες όπως οι Π. Βούλγαρης, Β. Παπαβασιλείου, Ν. Χαραλάμπους, Μ. Μαρμαρινός, Ν. Μαστοράκης, Ν. Κοντούρη, Δ. Παπαδόπουλος, Γ. Ρήγας, Ν. Χατζόπουλος, Ε. Θεοδώρου, Γ. Κακλέας, Α. Μπρούσκου, Μ. Κάλμπαρη. Είχε ερμηνεύσει σε μονολόγους τις «Δύσκολες Νύχτες» της Μέλπως Αξιώτη, την «Ομορφάσχημη» του Νίκου Καχτίτση, και την «Τζάκυ Ο» της Ελφρίντε Γέλινεκ (σκην. Α. Μπρούσκου). Εμφανίστηκε στους «Αγγέλους στην Αμερική» του Τ. Κούσνερ (Ελληνικό Φεστιβάλ) και στην «Ανώνυμη Αγία» του Γ. Ρίτσου (Θέατρο Τέχνης). Πέθανε στις 10 Αυγούστου 2025.