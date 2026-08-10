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Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ και ο Μάκης Δελαπόρτας σε κοινή έξοδο πριν την έκδοση του λευκώματος για την Αλίκη Βουγιουκλάκη

«Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα», έγραψε σε ανάρτησή του ο γνωστός ηθοποιός
Γιάννης Παπαμιχαήλ
O Γιάννης Παπαμιχαήλ / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
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Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ και ο Μάκης Δελαπόρτας έχουν ήδη έτοιμο το λεύκωμα για την Αλίκη Βουγιουκλάκη, με σπάνιο φωτογραφικό υλικό από το αρχείο του Κλεισθένη, και το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο.

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ και ο Μάκης Δελαπόρτας συναντήθηκαν το βράδυ της Κυριακής (09.08.2026), προκειμένου να διευθετήσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες, όπως χαρακτηριστικά έγραψε ο γνωστός ηθοποιός σε ανάρτηση που έκανε στο Instagram.

«Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε! Βραδινή έξοδος σε καλοκαιρινό ήσυχο περιβάλλον με καλό φαγητό, όμορφη κουβεντούλα και πάνω απ’ όλα καλή παρέα…

Γιάννης Παπαμιχαήλ, Νίκος Βασιλάκης, Νίκος Κακολύρης, Άννα και Αναστασία Παπαδημητρίου και ο Μάκης Δελαπόρτας…

Οι τελευταίες διευθετήσεις για το συλλεκτικό Λεύκωμα της Αλίκης λίγο πριν την έκδοση… Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού παιδιά… Ραντεβού τον Σεπτέμβρη!!!!!», έγραψε ο Μάκης Δελαπόρτας στην ανάρτησή του.

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