Ο Φοίβος μίλησε για την λήξη της συνεργασίας του με την Δέσποινα Βανδή – «Στεναχωρήθηκα, ήμασταν μαζί 17 χρόνια»

Ο πασίγνωστος συνθέτης, Φοίβος, εμφανίστηκε στη εκπομπή «Xmas Stars» του ΚΛΙΚ FM όπου και παραδέχτηκε ότι στεναχωρήθηκε πολύ για το τέλος της συνεργασίας του με τη Δέσποινα Βανδή, επισημαίνοντας πως ήταν μία δύσκολη απόφαση ακόμη και για την τραγουδίστρια.

Στη συνέντευξή του ο Φοίβος αποκάλυψε και κάποια λόγια που του είχε πει η Δέσποινα Βανδή όταν εκείνη του ανακοίνωσε την απόφασή της να τερματίσει την πολυετή συνεργασία τους. Ο ίδιος όπως λέει προφανώς και στεναχωρήθηκε, ωστόσο στήριξε την επιλογή της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, ο Φοίβος δήλωσε: «Την αγαπούσα πάρα πολύ τη Δέσποινα και την αγαπάω. Εκεί μπορεί να στεναχωρήθηκα λίγο γιατί ακριβώς 17 χρόνια είναι μία ολόκληρη ζωή. Είχαμε πάρα πολύ καλή συνεργασία. Πραγματικά, εγώ αισθανόμουν σαν να είναι η προέκτασή μου η Δέσποινα. Εντάξει, τι να κάνουμε… Είχε πολύ άγχος όταν πήρε αυτή την απόφαση. Εγώ της είπα ότι “δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα, μια χαρά θα πας, να σκίζεις”».

Στη συνέχεα μάλιστα μίλησε και για προσωπικά του θέματα αποκαλύπτοντας και το πραγματικό του όνομα: «Οι γονείς μου ήθελαν να με βαφτίσουν Φοίβο, αλλά εκείνη την εποχή η Εκκλησία δεν δεχόταν να βαφτίσει κάποιον με μη χριστιανικό όνομα, οπότε αναγκαστικά με βάφτισαν Βαγγέλη, που ήταν Ευάγγελος, που ήταν το όνομα ενός εκ των δύο παππούδων μου. Και στη συνέχεια πήγανε και με δικαστική πράξη και μου προσέθεσαν το Φοίβος. Δεν με έχει φωνάξει ποτέ κανένας Βαγγέλη. Μόνο ο παππούς μου ο Βαγγέλης με φώναζε Βαγγέλη».

Ο ίδιος μάλιστα δήλωσε πως εξαιτίας της δουλειάς του αναγκάστηκε να χάσει πολλές οικογενειακές στιγμές για να είναι στο στούντιο: «Για τουλάχιστον 10 χρόνια Χριστούγεννα – Πάσχα έκανα μέσα στο στούντιο. Κοιμόμασταν μέσα στο στούντιο. Και Πρωτοχρονιά και τα πάντα. Δεν ήθελα να βγαίνω γενικώς. Κάποιες στιγμές που αναγκαστικά έβγαινα για φαγητό, έβλεπα ότι υπάρχει κόσμος εκτός του στούντιο και μου δημιουργούσε περίεργα συναισθήματα τα οποία κάποια στιγμή τα έκανα και σε τραγούδι».

Τέλος, για την αμφισβήτηση που αντιμετώπισε κατά την διάρκεια της πολυετούς καριέρας του, τόνισε: «Η αμφισβήτηση είναι το βασικότερο πράγμα που βίωνα σε όλη μου την καριέρα. Δηλαδή, μονίμως κάθε τραγούδι που έβγαζα… με είχαν ονομάσει τον καταστροφέα του ελληνικού πολιτισμού, της ελληνικής μουσικής, με λέγανε σατανιστή, με λέγανε κλέφτη. Έχω ακούσει απίστευτα πράγματα».