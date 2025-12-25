Ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη για τον γυμνισμό που έκαναν μαζί: «Ήταν ταμπού να φοράς μαγιό»

Καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Πρωίαν σε είδον» ήταν σήμερα η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη. Η ηθοποιός απάντησε και για την ημίγυμνη εμφάνισή της στον «Οιδίποδα». Ο Φώτης Σεργουλόπουλος, μάλιστα, θυμήθηκε και την εποχή που έκαναν γυμνισμό.

«Σε είδα στο θέατρο που είσαι σχεδόν γυμνή και λέω… μπορεί και το κάνει αυτό τώρα», είπε αρχικά ο Φώτης Σεργουλόπουλος στην Καρυοφυλλιά Καραμπέτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη απάντησε: «Δεν μου ήταν εύκολο στην αρχή. Εμφανίζομαι με τα εσώρουχα σε μια κομβική σκηνή του έργου. Ήξερα ότι έπρεπε να υπάρχει αυτή η σκηνή… Παλιότερα που λέγαμε για τον γυμνισμό που κάναμε, ήμασταν πολύ συμφιλιωμένοι με το σώμα μας…».

Φώτης Σεργουλόπουλος: Παλιά πηγαίναμε σε μια παραλία και γυμνωνόμασταν…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καρυοφυλλιά Καραμπέτη: Εκεί ήταν ταμπού να φοράς μαγιό.

Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη είπε στη συνέχεια: «Παλαιότερα το έκανα στο θέατρο με πολύ μεγάλη άνεση. Έλεγα ότι το σώμα μου, το δέρμα μου είναι το κοστούμι του ρόλου. Δεν είχα κανένα πρόβλημα. Τώρα, έλεγα εντάξει, έχεις μεγαλώσει, δεν έχεις πια εκείνο το σώμα, αλλά ελπίζω να βλέπουν την υποκριτική κατάσταση του ρόλου, το πώς παίζω και να μην ασχολούνται με το πώς είναι πια το σώμα μου».