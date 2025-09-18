Ο Γιάννης Μπέζος ενοχλημένος μπροστά στις κάμερες – «Δεν θα απαντήσω σε άλλες ερωτήσεις»

Ο Γιάννης Μπέζος παρακολούθησε τη συναυλία για τον Γρηγόρη Μπιθικώτση στο Καλλιμάρμαρο και στη συνέχεια έπεσε πάνω στους ρεπόρτερ που περίμεναν για δηλώσεις. Εκεί η άρνησή του να συνεχίσει να μιλάει προκάλεσε έκπληξη.

Στην αφιερωματική συναυλία στη μνήμη του Γρηγόρη Μπιθικώτση, ο Γιάννης Μπέζος ανέβηκε στη σκηνή του Παναθηναϊκού Σταδίου και ερμήνευσε μερικές από τις διαχρονικές επιτυχίες του αείμνηστου λαϊκού τραγουδιστή και τραγουδοποιού.

«Είναι τόσο εμβληματικές αυτές οι μορφές, θα έλεγα ότι είναι σαν σφραγίδα πάνω στην πατρίδα και ευτυχώς που έχουμε και αυτά να μας σφραγίζουν και όχι μόνο η ανοησία, η οποία είναι πολύ της μόδας τα τελευταία χρόνια», είπε αρχικά ο Γιάννης Μπέζος.

Στη συνέχεια, ο δημοσιογράφος ζήτησε από τον ηθοποιό να αιτιολογήσει την δήλωσή του, ότι η ανοησία είναι της μόδας, με τον Γιάννη Μπέζο να απαντά: «Δεν θα απαντήσω σε άλλες ερωτήσεις».

Σε παλαιότερη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει, ο Γιάννης Μπέζος δήλωσε πως δεν έχει μετανιώσει για καμία από τις δηλώσεις που έκανε κατά καιρούς. «Όλη μου η διαδρομή δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα αλλά δεν μου έβαλε τρικλοποδιά κανείς» είχε αναφέρει.

Τη φετινή τηλεοπτική σεζόν, ο Γιάννης Μπέζος θα πρωταγωνιστεί στη σειρά «Σούπερ Ήρωες» του ΑΝΤ1. Η υπόθεση διαδραματίζεται σε ένα σούπερ μάρκετ και το σενάριο του σίριαλ είναι βασισμένο σε μια ιδέα του Νίκου Παπαδόπουλου και του Αντώνη Μπούμπα.