Ο Γιάννης Στάνκογλου για την ταινία «Καποδίστριας»: Ο Γιάννης Σμαραγδής δεν μου αρέσει καθόλου

Ο Γιάννης Στάνκογλου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για την ταινία «Καποδίστριας» που υπογράφει ο Γιάννης Σμαραγδής. Ο δημοφιλής ηθοποιός ανέφερε πως δεν έχει δει την παραγωγή και ούτε σκοπεύει να το κάνει πριν μεταδοθεί το έργο στην τηλεόραση. Αποκάλυψε πως ο διακεκριμένος σκηνοθέτης δεν συγκαταλέγεται στις προτιμήσεις του.

Ο Γιάννης Στάνκογλου ανέφερε, όταν ρωτήθηκε για την ταινία «Καποδίστριας», πως δεν συμφωνεί με τον τρόπο που προσέγγισε την προσωπικότητα του κεντρικού ήρωα ο Γιάννης Σμαραγδής. Όπως είπε, θα έπρεπε η ταινία να έχει διαφορετικό μπάτζετ και διαφορετικό σκηνοθέτη.

«Δεν είδα τον “Καποδίστρια”, θα το δω στην τηλεόραση. Δεν μ’ αρέσει ο Σμαραγδής σαν σκηνοθέτης, δεν μ’ αρέσει καθόλου. Έχω δει πολλές ταινίες που έχει κάνει, τις έχω δει στην τηλεόραση, αλλά είναι κάτι το οποίο μου φαίνεται ηθογραφία. Δεν είναι κάτι το οποίο με τρελαίνει» απάντησε αρχικά ο Γιάννης Στάνκογλου, όταν ρωτήθηκε για την πολυσυζητημένη ταινία.

Ο δημοφιλής ηθοποιός συνέχισε λέγοντας: «Όλος αυτός ο ντόρος με την ταινία έγινε γιατί είναι ο Καποδίστριας και γιατί έπαιξε όλο αυτό το παιχνίδι, ας το πούμε έτσι, του αν θα πάρει ή δεν θα πάρει λεφτά. Κατά τη γνώμη μου ο Καποδίστριας θα έπρεπε να ‘χε γίνει με πολύ άλλο budget και δεν ξέρω με ποιον άλλο τρόπο και με ποιον σκηνοθέτη. Συγνώμη που δεν απαντάω πολιτικά αλλά είναι ένα σινεμά που δεν μ’ αρέσει εμένα».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο γνωστός ηθοποιός δήλωσε πως «Τα παιδιά είναι πρώτα και μετά η δουλειά. Δεν είναι πολύ ψηλά στις σκέψεις μου το να βρω μια σύντροφο. Περνάω πολύ όμορφα στη ζωή μου, βρίσκω χρόνο για πολλά πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε χρόνο αν καθορίζουμε εμείς οι ίδιοι τον χρόνο μας και δεν τον αφήνουμε να μας παίρνει. Δεν μου αρέσει η γκρίνια. Μου αρέσει να γεμίζω τον χρόνο μου με πράγματα που έχω ανάγκη και με κάνουν να απορροφηθώ, να απελευθερωθώ. Να μην νιώθω ότι έχω απωθημένο. Είμαι σε πολύ καλή φάση, άσχετα με την κούραση».

Συμπλήρωσε, μάλιστα ότι «Περνάω πολύ καλά, έχω μια ησυχία και μου αρέσει πολύ. Είναι κάτι που δεν το είχα πολλά χρόνια τώρα. Οπότε είναι κάτι το οποίο μου αρέσει πολύ εμένα. Δε θα μπορούσα με τίποτα να είμαι με μια γυναίκα που θα είχε πρόβλημα με τα παιδιά μου. Θα πρέπει να σεβαστεί τι σημαίνει ότι περνάω χρόνο με τα παιδιά, κάνω πράγματα με τα παιδιά και πολλά άλλα. Δεν είναι ένα πράγμα, είναι από πίσω πολλά».

«Μου λείπει κι εμένα το σινεμά. Τώρα είμαι στο ‘Τι Ψυχή θα παραδώσεις μωρή;’ και συζητάω κάτι για τον καλοκαίρι. Θα κάνω τον πατέρα σε μια πολύ όμορφη ιστορία. Πιστεύω όταν ολοκληρωθεί, θα είναι μια ταινία που θα πάει και στα φεστιβάλ του εξωτερικού. Έτσι νομίζω. Ελληνική παραγωγή αλλά η ιστορία είναι τέτοια που νομίζω ότι θα έχει ένα πολύ ωραίο φεστιβαλικό μέλλον» είπε καταληκτικά ο ηθοποιός.