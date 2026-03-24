Ο Γιάννης Στάνκογλου βούτηξε στα κρύα νερά του Βοϊδομάτη και μοιράστηκε την στιγμή με τους followers του

Ο Γιάννης Στάνκογλου λατρεύει τα ταξίδια και όποτε οι περιστάσεις το επιτρέπουν γυρίζει την Ελλάδα και τον κόσμο. Ο πρωταγωνιστής του «Grand Hotel» αυτό το διάστημα βρίσκεται στις ομορφιές της Ηπείρου.

Μάλιστα, ο γνωστός ηθοποιός κατά τη διάρκεια της εξόρμησής του, την Τρίτη (24.03.2026) επισκέφθηκε τον ποταμό Βοϊδομάτη. Παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν αυτό το διάστημα τόσο μέσα όσο και έξω από το νερό, ο Γιάννης Στάνκογλου τόλμησε να κάνει μία παγωμένη βουτιά.

«Βοϊδομάτης… σήμερα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο γνωστός ηθοποιός.

Ο γνωστός ηθοποιός μοιράστηκε ένα βίντεο από τη στιγμή που βρίσκεται στα νερά του ποταμού και από την αντίδρασή του είναι φανερό ότι κρυώνει πολύ. Παρόλα αυτά δεν το βάζει κάτω και συνεχίσει να βουτάει μέχρι και το κεφάλι του!

Το βίντεο του Γιάννη Στάνκογλου ενθουσίασε τους διαδικτυακούς του φίλους που έσπευσαν να του κάνουν θετικά σχόλια και να του χαρίσουν καρδιές.

Μάλιστα, ανάμεσά τους ήταν και η ηθοποιός Κατερίνα Βρανά, η παρουσιάστρια Ναταλία Γερμανού και η τραγουδίστρια Μελίνα Ασλανίδου.

«Είναι δική μου επιλογή το να είμαι ελεύθερος, δεν είναι πάντα εύκολο. Στην αρχή έχασα τον μπούσουλα αλλά τώρα κλείνουμε πενταετία από τον χωρισμό. Όλα έχουν πάρει το δρόμο τους και είναι και πολύ ωραία και μέσα στο σπίτι.

Έχω φτιάξει ένα σπίτι το οποίο το γουστάρω πάρα πολύ, να κάθομαι μέσα εκεί, να διαβάζω, να βλέπω αγώνα, είτε καμιά ταινία», είχε εξομολογηθεί ο Γιάννης Στάνκογλου για τη ζωή του σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Στούντιο 4».