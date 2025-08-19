Lifestyle

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος έμεινε «κόκκαλο» με την έκπληξη για τα γενέθλια του – «Τι είναι αυτό;»

Ο πρώην παίκτης του Survivor φαίνεται να περνάει φανταστικά στις καλοκαιρινές του διακοπές με την οικογένεια του
Ο Γιώργος Αγγελόπουλος με την σύζυγό του Δήμητρα Βαμβακούση
Ο Γιώργος Αγγελόπουλος με την σύζυγό του Δήμητρα Βαμβακούση/ NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος έμεινε έκπληκτος όταν οι κοντινοί του φίλοι, μαζί με τη σύζυγό του Δήμητρα Βαμβακούση, του ετοίμασαν μια πανέμορφη έκπληξη για τα γενέθλιά του.

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος την ώρα της έκπληξης βρισκόταν στη Σκιάθο, στη σχολή θαλάσσιων σπορ, όταν ξαφνικά είδε τους φίλους του να «πετάγονται» από την γωνία με μια τούρτα και να του τραγουδούν το «Χρόνια Πολλά».

Ξεκάθαρα έκπληκτος ο γνωστός παρουσιαστής και πρώην παίκτης του Survivor ρώτησε: «Τι είναι αυτό;», ενώ εκείνοι του απάντησαν με χαμόγελο: «Χρόνια πολλά! Ξαναγεννήθηκες όταν γνωριστήκατε με τη Δήμητρα».

Η τούρτα του Ντάνου
Η τούρτα του Ντάνου / φωτό Instagram

Η αντίδρασή του ήταν άμεση και χιουμοριστική: «Έχετε όλοι πρόβλημα!», είπε γελώντας. Το γλυκό που του είχαν ετοιμάσει ήταν μια πρωτότυπη παραλλαγή του μπανόφι, η οποία ονομάζεται «Danoffee» αφού το δικό του παρατσούκλι είναι Ντάνος.

