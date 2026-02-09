Ο Γιώργος Αλκαίος για την απάτη σε βάρος του: Ήταν αστείος ο τρόπος, ήταν «ελληνικά της Γουαδελούπης»

Ο Γιώργος Αλκαίος παραχώρησε συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, στην εκπομπή «The 2night Show» και μίλησε για τη Eurovision, αλλά και για την απάτη που έστησαν άγνωστοι, με στόχο να αποσπάσουν χρήματα από ανυποψίαστους χρήστες των social media. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης αναρωτήθηκε γιατί οι αρμόδιοι δεν βρίσκουν τον τρόπο να μπει ένα τέλος στα σχέδια και στις προσπάθειες των απατεώνων.

Ο Γιώργος Αλκαίος διαπίστωσε την απάτη που είχε στηθεί εν αγνοία του και θέλησε τον περασμένο Νοέμβριο να προειδοποιήσει τους διαδικτυακούς φίλους του. Όπως έγραψε ο τραγουδιστής, οι άγνωστοι για την ώρα δράστες, δημιούργησαν ένα ψεύτικο προφίλ με το όνομά του και προσωπικές του φωτογραφίες. Στόχος τους, να «ψαρέψουν» και να αποσπάσουν χρήματα από ανυποψίαστους πολίτες.

«Άνοιξαν ψεύτικο λογαριασμό στο instagram με το όνομά μου και έστελναν μηνύματα. Ήταν αστείος ο τρόπος γιατί ήταν τα ελληνικά της Γουαδελούπης. Έγραφαν, “σε ευχαριστώ που είσαι θαυμαστής μου, κι εγώ σε θαυμάζω το ίδιο και αν θέλεις να συναντηθούμε, βάλε 500 ευρώ εκεί” είπε αρχικά στην εκπομπή «The 2night Show».

«Εγώ αναρωτιέμαι, αυτοί οι σημαντικοί και μεγάλοι, που έχουν στα χέρια τους τον πλανήτη, δε μπορούν να τελειώσουν αυτές τις καταστάσεις να μην υπάρχουν απάτες; Τόσο απλά. ‘Η τα αφήνετε γιατί έτσι πρέπει;» είπε ο Γιώργος Αλκαίος.

Σε άλλο σημείο της κουβέντας, ο παρουσιαστής δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και στον ελληνικό τελικό για τη Eurovision, διαδικασία από την οποία έχει περάσει και ο τραγουδιστής με επιτυχία το 2010. «Όταν άκουσα το τραγούδι του Akyla για τη Eurovision σκέφτηκα «γιατί όχι;».

«Ο Good Job Nicky είναι πολύ καλός καλλιτέχνης. Να ξεχωρίσω λίγο τη θέση μου γιατί μπορεί να βλέπει ο άνθρωπος, αλλά για μένα η Eurovision είναι μόνο ελληνική γλώσσα. Δεν το συζητώ».

ο Γιώργος Αλκαίος είχε συμμετάσχει στη Eurovision το 2010 με το κομμάτι OPA, κατακτόντας την 8η θέση.