Ο Γιώργος Γιαννόπουλος είναι σε σχέση: «Το πρώτο πράγμα που ψάχνω σε μια γυναίκα είναι η αγάπη»

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε και για τις αντιδράσεις του κόσμου που τον συναντάει στον δρόμο
Ο Γιώργος Γιαννόπουλος έδωσε μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη και αναφέρθηκε τόσο στο «Σόι σου» και την αγάπη που εισπράττει από τον κόσμο όσο και στην προσωπική του ζωή.

Ο γνωστός ηθοποιός ήταν καλεσμένος το πρωί της Παρασκευής (19.12.2025) στην εκπομπή «Happy Day» και αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε σχέση. Μάλιστα, ο Γιώργος Γιαννόπουλος τόνισε ότι τα πρώτα που κοιτάζει σε μία γυναίκα είναι η αγάπη και το χιούμορ.

«Το έβλεπα, εγώ το εισέπραττα πιο πολύ γιατί, από το ’19 που ήμουν στο Ακροπόλ με τα παιδιά, έβλεπα αγάπη μοναδική. Δηλαδή τι να σου πω, ερχόντουσαν τώρα από όλη την Ελλάδα να δουν τον Χαμπέα, να δουν πώς παίζει αυτός ο άνθρωπος», είπε αρχικά για την αγάπη που εισπράττει από τον κόσμο εξαιτίας της εμφάνισής του στη σειρά «Το σόι σου».

«Πήγα το καλοκαίρι μια εβδομάδα, ήμουνα περιοδεία στην Κύπρο και εκεί πήρα πολλή αγάπη, αλλά όταν πήγα μια εβδομάδα διακοπές στη Σύμη, τρώγαμε μαζί με τον δήμαρχο και δεν έβαζα την μπουκιά στο στόμα, ήταν μια ουρά είκοσι μέτρα ας πούμε να υπογράψω στα παιδιά. Μου λέει “δεν το έχω δει άλλη φορά με καλλιτέχνη”», δήλωσε ακόμα ο Γιώργος Γιαννόπουλος.

Παράλληλα, ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για την προσωπική του ζωή και αποκάλυψε ότι είναι δεσμευμένος.

«Πάντα είμαι σε σχέση», είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Γιαννόπουλος.

«Το πρώτο πράγμα που ψάχνω σε μια γυναίκα είναι η αγάπη και να έχει χιούμορ. Δεν μπορώ με άνθρωπο που δεν έχει χιούμορ», πρόσθεσε.

