Ο Γιώργος Καπουτζίδης έγινε ξανά ο Χοσέ από τις «Σαββατογεννημένες» με τη βοήθεια της Νικολίνας Νικολούζου

Η Νικολίνα Νικολούζου κέρδισε το «My Style Rocks», ενώ έχει μιλήσει αρκετές φορές δημοσίως για τη διαφορετικότητά της ως διεμφυλική γυναίκα. Πριν από μερικές ώρες έγινε η νέα «πρωταγωνίστρια» του Γιώργου Καπουτζίδη, καθώς αναβίωσαν μαζί μία σκηνή από τις «Σαββατογεννημένες».

Ο Γιώργος Καπουτζίδης έχει γράψει πολλές επιτυχημένες σειρές και πρώτη ήταν οι θρυλικές «Σαββατογεννημένες» που προβλήθηκαν τη σεζόν 2003-2004. Στο σίριαλ ο ίδιος υποδύθηκε τον Χοσέ, έναν υπάλληλο της Ράνιας Σχίζα, που της προκαλούσε μπελάδες με τα καμώματά του. Με τη βοήθεια της Νικολίνας Νικολούζου αναβίωσε μία ξεκαρδιστική σκηνή από τη σειρά.

«Happy Trans day of visibility», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Νικολίνα Νικολούζου.

«Γενικά το ταξίδι μιας διεμφυλικής γυναίκας έχει πολλές αναποδιές. Υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη παιδείας. Εγώ βρέθηκα πολλές φορές αντιμέτωπη με γιατρούς οι οποί δεν ήξεραν πως να με αντιμετωπίσουν και έπρεπε να είμαι εγώ πιο ενημερωμένη, πιο μπροστά. Ευτυχώς δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα ούτε στην οικογένεια ούτε στο σχολείο. Εγώ και η αδελφή μου έχουμε μεγαλώσει με τον ίδιο τρόπο και με την ίδια αντιμετώπιση από όλους», είχε δηλώσει σε συνέντευξή της η Νικολίνα Νικολούζου.