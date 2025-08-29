Ο Γιώργος Λάνθιμος καταχειροκροτήθηκε επί 6 λεπτά στην πρεμιέρα της ταινίας «Bugonia» στην Βενετία

Για ακόμη μία φορά ο Γιώργος Λάνθιμος έκανε το… θαύμα του! Η νέα του ταινία «Bugonia» έκανε χτες (28.08.2025) πρεμιέρα στο 82o Φεστιβάλ Κινηματογράφου στην Βενετία και απέσπασε θερμό χειροκρότημα από τους παρευρισκόμενους.

Ο κορυφαίος Έλληνας σκηνοθέτης, φαίνεται πώς διανύει μία από τις πιο δημιουργικές περιόδους στη ζωή του, αφού η «Bugonia» είναι η τέταρτη ταινία που κυκλοφορεί με την υπογραφή του μέσα σε διάστημα 4 ετών. Φυσικά, στο πλευρό του Γιώργου Λάνθιμου, είναι πάντα η «μούσα» του και βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Emma Stone.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το επιτελείο του φιλμ μετά την πρεμιέρα, αποθεώθηκε από το κοινό, το οποίο χειροκροτούσε επί 6 λεπτά. Η στιγμή ήταν τόσο έντονη, που η Στόουν, με τον σύζυγό της Ντέιβ ΜακΚάρι να βρίσκεται πίσω της, δάκρυσε από χαρά. Στη συνέχεια, ξέσπασε σε γέλια όταν είδε ένα πλακάτ μέσα στην αίθουσα που έγραφε: «Έμα, θέλεις να χορέψεις μαζί μου;», σύμφωνα με το Variety.

Συνεχίζοντας να υποκλίνονται, ο σκηνοθέτης και οι ηθοποιοί αποχώρησαν από την αίθουσα, κρατώντας ο ένας τον ώμο του άλλου, σχηματίζοντας μια αλυσίδα.

Η ταινία «Bugonia» αφηγείται την ιστορία μιας ισχυρής CEO, που απάγεται από δύο νεαρούς συνωμοσιολόγους, οι οποίοι πιστεύουν ότι είναι εξωγήινη και ότι έχει σταλεί στη Γη για να καταστρέψει τον πλανήτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για την πέμπτη συνεργασία της Emma Stone με τον Γιώργο Λάνθιμο. Μάλιστα, αποτελεί για το αγγλόφωνο remake της Νοτιοκορεατικής ταινίας«Save the Green Planet!» του 2003, σε σκηνοθεσία Τζανγκ Τζουν-χουάν.

Η Emma Stone τα τελευταία χρόνια είναι «αυτοκόλλητη» με τον Έλληνα σκηνοθέτη. Η πρώτη τους συνεργασία ήταν το 2018, στην επιτυχημένη ταινία «Η Ευνοούμενη». Στη συνέχεια ακολούθησε ο πρωταγωνιστικός της ρόλος στο «Bleat», το 2022, ενώ το 2023, η ηθοποιός μετατράπηκε σε Bella Baxter στην ταινία «Poor Things», για την οποία μάλιστα βραβεύτηκε με Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου.

Για το κόκκινο χαλί της πρεμιέρας η διάσημη πρωταγωνίστρια επέλεξε μία ξεχωριστή μάξι λευκή δημιουργία Louis Vuitton με λεπτές τιράντες και ασημένιες λεπτομέρειες. Το μακιγιάζ της ήταν σε φυσικούς τόνους ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι κοκτέιλ.

Στο πλευρό της στη ταινία, πρωταγωνιστούν οι Τζέσι Πλέμονς, Σταύρος Χαλκιάς, Έινταν Ντέλμπις και Αλίσια Σίλβερστοουν.

Σε σενάριο του Γουίλ Τρέισι το φιλμ εστιάζει «σε δύο νεαρούς άνδρες που έχουν εμμονή με τις θεωρίες συνωμοσίας (Πλέμονς και Ντέλμπις) και απαγάγουν την ισχυρή διευθύνουσα σύμβουλο μιας μεγάλης εταιρίας (Στόουν), πεπεισμένοι ότι είναι μια εξωγήινη δύναμη που έχει ως σκοπό να καταστρέψει τον πλανήτη Γη».

«Η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει μια κρίση πολύ σύντομα και οι άνθρωποι πρέπει να επιλέξουν το σωστό μονοπάτι, αλλιώς, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε με όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο, με την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη, τους πολέμους, την κλιματική αλλαγή και την άρνηση όλων αυτών των πραγμάτων», σχολίασε λίγο νωρίτερα ο διάσημος σκηνοθέτης στη συνέντευξη Τύπου για το «Bugonia».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο όρος «Βουγονία» προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις «βοῦς» (βόδι) και «γένεσις» (γέννηση) ή «γόνος» (γόνος, απόγονος) και συνδέεται με μια αρχαία πεποίθηση για τον τρόπο αναπαραγωγής των μελισσών, η οποία συναντάται και στα γραπτά του Ρωμαίου ποιητή Βιργιλίου, όπου οι μέλισσες μπορούν να αναπαραχθούν από το σώμα μίας νεκρής αγελάδας.

Tην παραγωγή του «Bugonia» υπογράφουν οι Εντ Γκίνεϊ και Άντριου Λόουβ για την Element Pictures, ο Λάνθιμος μέσω της εταιρείας του Pith, η Στόουν για την Fruit Tree, οι Αρι Άστερ και Λαρς Κνούντσεν της Square Peg, καθώς και οι Μίκι Λι και Τζέρι Κιουνγκμπούμ Κο για την CJ ENM.

Η Focus Features αρχικά θα κυκλοφορήσει την ταινία στις 24 Οκτωβρίου σε περιορισμένη διανομή στις ΗΠΑ πριν την ευρεία προβολή της στις 31 Οκτωβρίου. Στις ελληνικές αίθουσες αναμένεται στις 6 Νοεμβρίου από την Tanweer.