Ο Γιώργος Λιάγκας στη Δανία μαζί με τους γιους του – Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε από την εξόρμησή τους

Λίγες μόλις ημέρες πριν από την πρεμιέρα του νέου κύκλου της εκπομπής του, ο Γιώργος Λιάγκας ταξίδεψε μέχρι τη Δανία για να απολαύσει μαζί με τους δύο γιους του τις ομορφιές της Κοπεγχάγης.

Ο γνωστός παρουσιαστής που όλες τις ημέρες που είχε ελεύθερες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού βρισκόταν στην αγαπημένη του Τήνο αλλά και στην κοσμοπολίτικη Μύκονο μαζί με τη σύντροφό του, Μαρία Αντωνά, θέλησε – προφανώς – να κάνει κάτι ξεχωριστό με τα παιδιά του, που έχει αποκτήσει με τη Φαίη Σκορδά και στα οποία έχει μεγάλη αδυναμία.

«Πόσο όμορφη πόλη είναι αυτή! Top», έγραψε ως λεζάντα σε μία από τις φωτογραφίες που ανέβασε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Εδώ με τους ιππότες μου», έγραψε σε μία άλλη φωτογραφία ο γνωστός παρουσιαστής και δημοσίευσε μία φωτογραφία με τους μονάκριβους γιους του, Γιάννη και Δημήτρη.

«Μαγικό μέρος», έγραψε ο γνωστός παρουσιαστής και δημοσίευσε ένα βίντεο με τα όμορφα μέρη που επισκέφθηκε.

«Εδώ με τους φίλου μου και για τους εχθρούς μου», έγραψε σε ένα άλλο story που ανέβασε, στο οποίο απεικονίζεται ένα άγαλμα, το οποίο κάνει μία πολύ συγκεκριμένη χειρονομία.

«Θρόνοι ζητούνε βασιλειάδες», έγραψε με χιούμορ σε μία άλλη ανάρτηση.

Ο Γιώργος Λιάγκας σε όλες τις φωτογραφίες που ανέβασε και έδειξε στους θαυμαστές του το πρόσωπό του, έδειχνε πολύ χαρούμενος με το ταξίδι του.