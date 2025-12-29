Ο Γιώργος Μαζωνάκης αποθεώθηκε στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζονται Σάκης Ρουβάς και Νατάσα Θεοδωρίδου

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πήγε στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζονται τη φετινή σεζόν ο Σάκης Ρουβάς και η Νατάσα Θεοδωρίδου. Η παρουσία του κέντρισε τα βλέμματα και κάποια στιγμή οι θαμώνες άρχισαν να φωνάζουν ρυθμικά το όνομά του. Η κανονική ροή του προγράμματος διακόπηκε και το μικρόφωνο πήγε στον δημοφιλή τραγουδιστή που καθόταν σε ένα από τα πρώτα τραπέζια.

Ο Σάκης Ρουβάς και η Νατάσα Θεοδωρίδου πήραν μια γεύση από την αγάπη του κόσμου για τον συνάδελφό τους. Ο Γιώργος Μαζωνάκης πήγε στο νυχτερινό κέντρο, λίγο πριν ξεκινήσει το δικό του πρόγραμμα. Τα δύο καταστήματα άλλωστε βρίσκονται πολύ κοντά και ανήκουν στον ίδιο επιχειρηματία.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης συνοδευόταν από τον δικηγόρο του, Χαράλαμπο Λυκούδη, με τον οποίο έχει τακτική επικοινωνία μετά την καταγγελία του μουσικού Στέφανου Παπαδόπουλου. Ο δημοφιλής τραγουδιστής επαναλαμβάνει από την πρώτη στιγμή, πως δεν έχει να φοβηθεί το παραμικρό.

Το ίδιο βράδυ, ο Γιώργος Μαζωνάκης βγήκε από το νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται ο ίδιος και χαιρέτησε τον κόσμο που περίμενε στην ουρά. «Θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ που κάθε Πέμπτη και Σάββατο ζω ένα όνειρο» είχε αναφέρει σε πρόσφατη ανάρτησή του.

Λίγα λεπτά μετά την εμφάνιση του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Σάκης Ρουβάς κλήθηκε να αντιμετωπίσει ένα απρόοπτο, καθώς κατά τη διάρκεια χορογραφίας με τη Νατάσα Θεοδωρίδου, του σκίστηκε το παντελόνι που φορούσε.